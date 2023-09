myBUS Duisburg: Täglich früher, barrierefrei und elektrisch

Duisburg. Die DVG verbessert das On-Demand-Angebot bei myBUS in Duisburg. Die fünf Kleinbusse sind täglich früher unterwegs – zwei mit Rampen ausgestattet.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) verbessert ab Samstag, 16. September, das Angebot bei myBUS. So sind die Kleinbusse dann bereits an allen sieben Wochentagen ab 18 Uhr in der Stadt unterwegs. Außerdem sind zwei der fünf elektrisch betriebenen Busse zukünftig barrierefrei. Sie verfügen über eine Rampe, so dass vor allem mobilitätseingeschränkte Fahrgäste myBUS unkompliziert und komfortabel nutzen können.

Mit der Ausweitung des Angebotes kommt die DVG der steigenden Nachfrage bei myBUS nach. Viele Fahrgäste hatten sich frühere Fahrtzeiten gewünscht. Ihrem Ziel, ab 2030 CO2-frei unterwegs zu sein, kommt die DVG mit dem Ausbau der Elektroflotte näher.

myBUS in Duisburg: Täglich früher unterwegs – zwei barrierefreie Elektro-Kleinbusse

Auch die beiden neuen barrierefreien Fahrzeuge sind elektrisch betrieben. Bereits im März dieses Jahres hatte die DVG einen Teil der myBUS-Flotte auf Elektrofahrzeuge umgestellt. Die Kleinbusse fahren wie die Bahnen der DVG elektrisch mit Naturstrom aus Wasserkraft.

Um myBUS nutzen zu können, müssen Fahrgäste die myBUS DVG-App herunterladen und sich für das On-Demand-Angebot einmalig registrieren. Die App steht für die gängigen iOS- und Android-Betriebssysteme in den jeweiligen Stores kostenlos zum Download bereit.

Die neuen myBUS-Zeiten im Überblick:

Sonntag bis Donnerstag: 18 bis 2.30 Uhr (zuvor ab 22 Uhr)

Freitag: 18 bis 3.30 Uhr (zuvor ab 20 Uhr)

Samstag: 18 bis 7.30 Uhr (zuvor ab 23.30 Uhr)

Weitere Informationen zu myBUS gibt es online auf www.dvg-mybus.de.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg