Mutter von Sohn erstochen: Mordprozess startet in Duisburg

Duisburg. Mindestens acht Hiebe mit einem Messer töten eine 53-Jährige. Angeklagt für den Mord ist ihr Sohn. Das Motiv der brutalen Tat ist weiter offen.

Vor dem Landgericht Duisburg beginnt am Donnerstag der Prozess gegen einen 29-Jährigen, der seine Mutter brutal erstochen haben soll. Emrah S. ist wegen Mordes angeklagt. Der 29-Jährige soll bei der Tat in der Duisburger Innenstadt im April heimtückisch gehandelt haben.

Voraussichtlich wird am ersten Verhandlungstag nur die Anklage verlesen. Außerdem hätte der Angeklagte die Möglichkeit, Angaben zum Tatvorwurf zu machen. Es wäre das erste Mal. Im bisherigen Verlauf des Verfahrens hatte S. geschwiegen. Offen ist daher bislang die Frage nach dem Motiv der Tat. S. soll sich auch geweigert haben, sich von einem Sachverständigen begutachten zu lassen.

Opfer stirb im Krankenhaus an inneren Blutungen

Die 53-Jährige war in der Wohnung an der Ecke Mercator- und Cecilienstraße, in der sie mit ihrem Sohn und einer der beiden Töchter lebte, attackiert worden. Heftige Hiebe trafen lebenswichtige Organe. Die Frau konnte sich noch auf die Straße retten. Sie starb einige Stunden später im Krankenhaus an ihren schweren inneren Blutungen.

Zwei Tage nach der Tat war der zunächst flüchtige S. bei einem Treffen mit einer seiner Schwestern von der Polizei festgenommen worden. Der 29-Jährige sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind noch fünf weitere Termine angesetzt. Ein Urteil könnte Mitte Dezember fallen.

