Mutmaßlicher Ladendieb wollte in Homberg E-Scooter stehlen

Duisburg. Waren im Wert von 540 Euro hatte ein mutmaßlicher Ladendieb (23) in Alt-Homberg im Einkaufswagen. Zwei Mitarbeiter konnten den Mann festhalten.

Ein mutmaßlicher Ladendieb soll sich in einem Supermarkt in Alt-Homberg mit einem gefüllten Einkaufswagen an der Kasse vorbeigemogelt haben und handgreiflich geworden sein, als er erwischt wurde. Das berichtet die Pressestelle der Polizei Duisburg.

Demnach wurde der 23 Jahre alter Mann am Dienstag um 12.25 Uhr in dem Markt an der Lauerstraße erwischt: Ein Mitarbeiter (34) stellte sich ihm in den Weg. Der Tatverdächtige soll dem Angestellten gegen die Brust geschlagen haben, konnte aber laut Polizei mit Hilfe eines weiteren Beschäftigten (32) festgehalten werden, bis die Einsatzkräfte eintrafen.

Im Wagen soll er Waren im Wert von etwa 540 Euro geschoben haben – unter anderem einen „E-Scooter, Lebensmittel, Kleidung und Pflegeprodukte“, so die Polizei. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Dieb vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der anscheinend vorbestrafte Mann einem Haftrichter vorgeführt.