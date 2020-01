Mutmaßlicher Brandstifter bedroht Duisburger Moderatorin

Mit dem Schrecken kamen am 20. Oktober 2013 die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Marxloh davon. An sieben Stellen soll ein inzwischen 43 Jahre alter Duisburger in der damaligen ehelichen Wohnung Feuer gelegt haben. Allerdings ruinierten die Flammen, bevor sie gelöscht wurden, nur die eigene Wohnung des Angeklagten. Der muss sich nun für insgesamt 14 Taten vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz verantworten.

Die Anklage wirft ihm außerdem vor, im April 2016 in einem sozialen Netzwerk einen Aufruf gestartet zu haben, der einem Bekannten fälschlich einen Mord vorwarf und in diesem Zusammenhang dessen Kopf forderte. Der Redaktion des Lokalsenders Radio Duisburg soll er am 18. Juni 2016 eine Mail geschickt haben, in der er den Empfängern drohte: „Ich lasse euch lebendig auffressen.“ Der Angeklagte soll wüste Beleidigungen ausgestoßen und eine Moderatorin als „Hure“ beschimpft haben.

Es gibt Zweifel, ob der Angeklagte zur Tatzeit schuldfähig war

Eher geringfügig nehmen sich dagegen weitere Vorwürfe aus, denen zu Folge der 43-Jährige Elektronikartikel und Schuhe im Wert von 100 Euro gestohlen und den Ausweis eines Mitarbeiters der Stadtwerke unterschlagen haben soll. Außerdem listet die Anklageschrift neun Schwarzfahrten auf.

Über die Verlesung der Anklageschrift kam der Prozess allerdings nicht hinaus. Der Angeklagte soll nun zunächst auf seine Schuldfähigkeit untersucht werden. Da seit zwei Jahren keine neuen Straftaten mehr bekannt geworden sind, wurde er bis zu einer Neuauflage des Verfahrens auf freien Fuß gesetzt. Seit August 2019 saß der Mann in Untersuchungshaft.