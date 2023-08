Mutiger Zugführer rettet hilflosen Pudel von den Gleisen

Duisburg. Ein mutiger Zugführer hat einen umherirrenden jungen Pudel von den Gleisen in Duisburg-Hochfeld gerettet – die Hintergründe. Was der Retter sagt.

Eine entlaufene Hündin ist von einem mutigen Zugführer der Rhein-Ruhr-Bahn von den Gleisen in Hochfeld in der Nähe des Duisburger Hauptbahnhofs gerettet worden. Orkun Ülker steuerte am Montagmorgen die RB 31, als er gegen 9 Uhr den umherirrenden Vierbeiner entdeckte, anschließend die Bundespolizei verständigte – und dann gedankenschnell selbst handelte.

Er brachte den Zug neben dem hilflosen Tier zum Stehen, stieg aus und nahm die erst fünf Monate alte Hündin wohlbehalten an sich. „Es war eine instinktive Reaktion. Ich konnte nicht einfach vorbeifahren, während der Hund in Gefahr war“, sagte der Retter. Im Duisburger Hauptbahnhof übernahmen Beamte der Bundespolizei den jungen Pudel, der die Fahrt dorthin im Führerstand verbrachte.

Bevor die Hündin von der Tierrettung abgeholt wurde, meldete sich die Eigentümerin bereits bei der Polizei und nahm ihren kleinen Micky voller Freude wieder entgegen.

