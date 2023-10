Mutige Aldi-Mitarbeiterin (62) schlägt Räuber in die Flucht

Duisburg. Ein Räuber wollte in einem Duisburger Supermarkt Geld erbeuten. Dazu bedrohte er eine Mitarbeiterin. Die Frau bewies jedoch großen Mut.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochabend versucht, einen Supermarkt an der Schlachthofstraße in Duisburg-Röttgersbach auszurauben. Eine Mitarbeiterin schlug ihn in die Flucht.

Die Angestellte (62) berichtete laut Mitteilung der Polizei, dass sie gegen 21.40 Uhr den Kassenbereich aufgeräumt habe, als sich der Täter mit einem spitzen Gegenstand in der Hand näherte und Geld forderte. Die Duisburgerin schrie den Räuber demnach an und forderte ihn auf, den Laden zu verlassen. Der Tatverdächtige ergriff daraufhin die Flucht und rannte in Richtung Kalthoffstraße davon.

Die Polizei Duisburg sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können. Er soll ungefähr zwischen 30 und 35 Jahre alt, zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß und von schlanker Statur sein. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover und dunkle Jeans sowie einen medizinischen Mundschutz im Gesicht.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

