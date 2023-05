Musical „Dirty Dancing“ in Duisburg – wir verlosen Tickets

„Dirty Dancing – Das Original live on tour“: Das Musical zum Kult-Film ist vom 6. bis 10. Juni in Duisburg im TaM zu sehen. Für unsere Leserinnen und Leser gibt es eine Sondervorstellung und 5x2 Tickets zu gewinnen.

Duisburg. Vom Kult-Film mit dem Kult-Soundtrack gibt’s ein Musical: „Dirty Dancing“ ist im Juni sechsmal in Duisburg zu sehen. Wir verlosen 5 x 2 Karten.

„Dirty Dancing“ kommt als Musical nach Duisburg: Vom 6. bis 10. Juni ist die „BB Entertainment“-Produktion „Dirty Dancing – Das Original live on tour“ im Theater am Marientor (TaM) zu sehen.

Auch die Bühnenversion des 1987er Kult-Tanzfilms, der die Liebesgeschichte von Johnny und Frances „Baby“ erzählt, ist ein Erfolg: Seit 2004 sahen über zehn Millionen Zuschauer das Musical mit Hits wie „(I’ve Had) The Time of My Life“, „Hungry Eyes“ und „She’s like the Wind“. Mit einer „brandneuen und zeitgemäßen“ Überarbeitung (Songs in Originalsprache, Dialoge auf Deutsch) tourt „BB Entertainment“ durch Deutschland, Österreich und die Schweiz – und lädt im Juni zu sechs Vorstellungen ins TaM.

Dirty Dancing als Musical in Duisburg: Sonderkonditionen und Ticket-Verlosung

Erstmals ist „Dirty Dancing“ in Duisburg am Dienstag, 6. Juni , ab 19.30 Uhr zu sehen.

, ab 19.30 Uhr zu sehen. Von Mittwoch, 7. Juni, bis Freitag, 9. Juni , beginnt die Show ebenfalls jeweils um 19.30 Uhr.

, beginnt die Show ebenfalls jeweils um 19.30 Uhr. Am Samstag, 10. Juni, gibt es zwei Vorstellungen: eine um 15 Uhr, eine um 19.30 Uhr.

Eintrittskarten für alle Vorstellungen gibt es ab 39,90 Euro auf www.wir-lieben-tickets.de und in den bekannten Vorverkaufsstellen.

Johnny und Baby haben die „Time of my life“: Das Musical „Dirty Dancing“ gastiert in Duisburg. Foto: Jens Hauer BestPicture.de

Die Funke Mediengruppe, zu der auch WAZ und NRZ gehören, bietet ihren Leserinnen und Lesern in Kooperation mit BB-Promotion eine „Dirty Dancing“-Vorstellung mit Sonderkonditionen an:

Für die Show am Samstag, 10. Juni, 15 Uhr, erhalten Leserinnen und Leser 25 Prozent Rabatt. Für diese Vorstellung sind allerdings die Tickets der preiswertesten Kategorie bereits ausverkauft – erhältlich sind nur noch Karten, die reduziert 59,90 Euro kosten. Um den Rabatt zu erhalten, geben Interessierte auf www.wir-lieben-tickets.de das Kennwort „MELONE“ (in Großbuchstaben) ein.

Wir verlosen außerdem fünf mal zwei Tickets für die Vorstellung am Samstag, 10. Juni, um 15 Uhr.

Direkt zum Gewinnspiel geht es hier.

Das Gewinnspiel endet am 29. Mai.

