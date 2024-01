Kunstausstellung Museum Küppersmühle in Duisburg: Moderne Kunst am Innenhafen

Duisburg Das Museum Küppersmühle in Duisburg ist bekannt für seine Kunst und die besondere Architektur des Gebäudes. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Museum Küppersmühle: Große Dauerausstellung und wechselnde Exponate am Duisburger Innenhafen.

Anfang des Jahrtausends wurde aus der ehemaligen Mehlmühle ein Ort für Kunst, der heute auch für seine besondere Gebäudearchitektur bekannt ist.

Wann das Museum geöffnet hat, welche Ausstellungen aktuell zu sehen sind und wo Sie parken können, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Was ist das Museum Küppersmühle?

Das MKM Museum Küppersmühle für moderne Kunst in Duisburg ist ein Ausstellungsort für Kunstwerke und Exponate von verschiedensten Künstlerinnen und Künstlern. Dazu gehören sowohl Gemälde als auch Skulpturen und Figuren. Das Museum ist eines der größten deutschen Privatmuseen (Sammlung Ströher) und gehört zum Netzwerk der „Ruhrkunstmuseen“. Seit 1999 gibt es das Museum in Duisburg.

Was war vorher im Museum Küppersmühle?

Das Museum war zuvor eine viel genutzte Mühle. 1860 wurde die Mühle errichtet und 1908 durch einen kompletten Neubau ersetzt. Anschließend folgten die Anbauten des Kesselhauses und des Schornsteins. Unter anderem die Beecker Brotfabrik Overbeck bezog ihr Mehl aus der Mühle. Als diese 1969 mit den Küpperswerken aus Homberg fusionierte, erhielt sie ihren heutigen Namen. 1972 wurde sie stillgelegt.

Wo ist das Museum Küppersmühle?

Zu finden ist das Museum nicht unweit von der Duisburger Altstadt am östlichen Ende des Innenhafens. Die Adresse lautet: Philosophenweg 55, 47051 Duisburg.

Teil des aktuellen Programms im Museum Küppersmühle ist „Die Sammlung Haniel“. Foto: Alexandra Roth / Duisburg

Welche Kunst ist im Museum Küppersmühle zu sehen?

In Duisburg sind gleichzeitig dauerhaft vorhandene Exponate und Wechselausstellungen zu sehen. Diese Ausstellungen und Werke sind Teil des aktuellen Programms im Museum Küppersmühle:

Der Erweiterungsbau am Museum Küppersmühle in Duisburg wurde 2021 offiziell eröffnet. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Die besondere Architektur des Museums Küppersmühle

Nicht nur die Kunst in den Ausstellungsräumen am Innenhafen ist ein Besuchermagnet, sondern auch die Architektur des Museums selbst. Das Besondere beginnt bereits bei den Fensterschlitzen, die die bis zu sechs Meter hohen weißen Räume mit Licht fluten. Außergewöhnlich ist außerdem die Großskulptur eines neuen Treppenhauses in ziegelrotem Beton. Das ist ein beliebter Hingucker und Fotomotiv bei Besuchern aus der ganzen Region.

Das Treppenhaus im Erweiterungsbaus des Museums Küppersmühle ist ein beliebtes Fotomotiv und wird oft auf Instagram geteilt. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Seit 2021 hat auch der lange geplante Erweiterungsbau durch das Architekturbüro Herzog & de Meuron aus der Schweiz geöffnet. „Außen Ziegel, innen White Cube“, schreibt das Museum auf seiner Internetseite und beschreibt damit die Verbindung aus Industriekultur und Museumsarchitektur im neuen Erweiterungsbau. Dafür wurden die historischen Silos in den Neubau integriert. Während im Inneren 36 helle und klar strukturierte Sammlungsräume warten, dominiert außen die bekannte rote Backsteinfarbe, die in einen Platz mit 36 neu gepflanzten Platanen mündet.

Das Museum lockt zudem noch mit einer 170 Quadratmeter großen Aussichtsplattform in luftiger Höhe und mit spektakulärem Blick über Duisburg.

Wer betreibt das Museum Küppersmühle?

Verwaltet wird das Museum durch die Stiftung für Kunst und Kultur e.V. aus Bonn. Die Stiftung kümmert sich neben dem Museum in Duisburg auch um Kunstprojekte in Berlin, Salzburg und weiteren Teilen Europas.

Im Museum Küppersmühle in Duisburg zeigen wechselnde Ausstellungen die Werke von bekannten Künstlerinnen und Künstlern. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Wann hat das Museum Küppersmühle geöffnet?

Mittwoch von 14 bis 18 Uhr

Donnerstag bis Sonntag und an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr

Montag und Dienstag ist geschlossen

Was kostet der Eintritt in das Museum Küppersmühle?

Ausstellungen: sechs Euro (ermäßigt drei Euro)

Gesamtes Haus (Ausstellung + Sammlung): 12 Euro (ermäßigt sechs Euro)

Kinder bis 16 Jahre: kostenlos

Familien (zwei Erwachsene + Kinder): 18 Euro ganzes Haus (10 Euro für die Ausstellungen)

Kindergruppen (Schule, Kita, Kinderfreizeit): zwei Euro pro Kind und Betreuer

Duisburgerinnen und Duisburger haben an Donnerstagen freien Eintritt im Museum (nach Vorlage eines Personalausweises)

Weitere Infos zu den Preisen gibt es auf der Internetseite des Museums

Anfahrt zum Museum Küppersmühle

Mit dem Auto: Das Museum Küppersmühle befindet sich am Kreuz Duisburg, wo die A40 und A59 aufeinandertreffen. Über die Ausfahrt Duisburg-Duissern auf der A59 kommend erreichen Sie das Haus.

Mit dem ÖPNV: Das Museum empfiehlt auf der eigenen Internetseite die Buslinie 934 bis zu Haltestelle Hansegracht zu nutzen. Außerdem liegt die Bahnhaltestelle Duisburg-Duissern in der Nähe des Museums.

Parke am Museum Küppersmühle

Parkplatz gegenüber des Museums

Drei Stunden kostenlos parken, wen das Ticket im Museum entwertet wird

Jede weitere Stunde kostet 3,50 Euro

Am Wochenende und nach 18 Uhr kostet jede weitere Stunde nur einen Euro

Sind Hunde im Museum Küppersmühle erlaubt?

Hunde dürfen nicht mit in die Ausstellungsräume des Museum Küppersmühle. Die einzige Ausnahme sind Assistenzhunde.

