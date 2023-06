Feuerwehreinsatz Museum Küppersmühle Duisburg: Haustechnik gerät in Brand

Duisburg. Die Feuerwehr hat einen Kellerbrand im Museum Küppersmühle im Innenhafen gelöscht. Was in Brand geraten war und warum der Einsatz lange dauerte.

Schreckmomente im Museum Küppersmühle für Moderne Kunst: In Kellerräumen des Museums im Innenhafen sind am Samstag nach Auskunft der Feuerwehr Teile der Haustechnik in Brand geraten. Die Einsatzkräfte waren wegen des Schwelbrandes längere Zeit gefordert.

Das berichtete der Leiter des Lagedienstes in der Leitstelle. Demnach hatte ein Rauchmelder den Alarm ausgelöst: „Wir waren von 14.15 Uhr bis 17 Uhr vor Ort. Um 14.45 Uhr war der Brand unter Kontrolle.“

Der Einsatz habe sich wegen „umfangreicher Nachkontrollmaßnahmen“ in die Länge gezogen. Zur Brandursache konnte die Leitstelle keine Angaben machen.

Der Keller musste aufwendig entraucht werden. Der Lagedienstleiter bestätigte: Museums-, Restaurant- und Büroräume waren wohl nicht betroffen.

