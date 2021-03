Museen in Duisburg öffnen Ende der Woche – mit Terminvergabe

Duisburg. Lehmbruck-Museum, Stadtmuseum und Binnenschifffahrtsmuseum in Duisburg öffnen am 12. März. Warum sie zu den sichersten Orten gehören sollen.

Das Lehmbruck-Museum, das Kultur- und Stadthistorische Museum sowie das Binnenschifffahrtsmuseum öffnen wieder ab Freitag, 12. März. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich vorab für eine Terminreservierung mit dem jeweiligen Museum in Verbindung zu setzen.

Zeitfenster-Tickets für den Besuch im Lehmbruck-Museum können ab Mittwoch, 10. März, ausschließlich über den Ticketshop auf der Website unter www.lehmbruckmuseum.de erworben werden. Sollte Besuchern dies nicht möglich sein, berät der Besucherservice telefonisch unter 0203 283-3294.

Die Balkenhol-Ausstellung in Duisburg wurde verlängert

Tickets für das Kultur- und Stadthistorische Museum können dienstags bis samstags zwischen 10 und 17 Uhr sowie sonntags zwischen 11 und 18 Uhr entweder telefonisch unter 0203 283-2640 oder per E-Mail an ksm-service@stadt-duisburg.de gebucht werden. Das Binnenschifffahrtsmuseum ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr telefonisch unter 0203 283-94140 sowie per E-Mail service@binnenschifffahrtsmuseum.de erreichbar.

„Unsere Besucher warten sehnlichst auf die Wiedereröffnung, täglich erreichen uns Anfragen”, so Dr. Söke Dinkla, Direktorin des Lehmbruck-Museums. „Inzwischen ist allgemein anerkannt, dass unsere Museen mit ihrem großen Raumangebot und den exzellenten Hygienekonzepten zu den sichersten Orten in dieser Pandemie gehören.” Die große Ausstellung des Bildhauers Stephan Balkenhol ist bis zum 24. Mai verlängert worden.

Museum DKM würdigt den Künstler Ulrich Tillmann

Das Museum DKM öffnet wieder ab Samstag, 13. März, bei einem Inzidenzwert unter 100. Besucher werden gebeten, sich vorab bei uns telefonisch oder per E-Mail unter Angabe der Kontaktdaten und mit einem gewünschten Zeitfenster vorab anzumelden. Es gelten die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln.

Das Museum gibt in 51 Räumen Einblicke in 5000 Jahre Kunst- und Kulturgeschichte und in die mehr als 50-jährige Sammlertätigkeit der Museumsgründer Dirk Krämer und Klaus Maas. Darüber hinaus sind Wechselausstellungen zu sehen mit Arbeiten des Fotografen Tom Fecht, der besondere Aufnahmen von Meer und Himmel macht. Beobachtungen als Reisender ganz anderer Art machte der jüngst verstorbene Künstler Ulrich Tillmann, dem eine zweiteilige Ausstellung gewidmet ist. Das Museum an der Güntherstraße hat geöffnet samstags, sonntags und an Feiertagen von 12 bis 18, jeden ersten Freitag im Monat von 12 bis 18 Uhr.