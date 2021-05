Museen in Duisburg öffnen bislang ungesehene Ausstellungen

Duisburg. Im Binnenschifffahrtsmuseum schlummern seit Anfang Mai die „Playmobil“-Panoramen. Auch das Stadtmuseum zeigt noch eine fast ungesehene Schau.

Für die Duisburger Museen hellt sich das dunkle Bild der Corona-Pandemie auf. So hat das Museum der Deutschen Binnenschifffahrt endlich wieder geöffnet, die Besucher und Besucherinnen können die bislang noch nicht zugängliche Sonderausstellung „Hafengeschichte(n) Duisburg – Playmobil-Sammlung Oliver Schaffer“ erleben; sie sollte schon am 1. Mai eröffnet werden.

Oliver Schaffer inszeniert mit tausenden Figuren und Einzelteilen Spiel- und Bilderwelten zur Hafengeschichte Duisburg. Die wunderbaren Playmobil-Inszenierungen reichen dabei von der Steinzeit zur Antike und vom Mittelalter bis zur industriellen Revolution ins 20. Jahrhundert. Zur Eröffnung gibt es noch bis Sonntag, 30. Mai, ein Gewinnspiel für Kinder bis zwölf Jahren. Vor Ort kann man raten (oder zählen), wie viele Schafe in der Ausstellung versteckt sind. Ein Besuch im Museum oder auf den Museumsschiffen ist momentan nur mit Zeitfenster-Tickets möglich (Buchung: www.binnenschifffahrtsmuseum.de).

Kein negativer Corona-Test mehr fürs Lehmbruck-Museum

Im Lehmbruck-Museum ist Pfingstmontag die große Stephan-Balkenhol-Ausstellung zu Ende gegangen, die seit Oktober zu sehen war und trotz der Verlängerung bis zum 24. Mai im Schatten der Corona-Pandemie stand. „Schade“, so Museumssprecher Andreas Benedict zur umfangreichen Ausstellung des bekannten Künstlers, die ohne Pandemie-Beschränkungen ein größerer Publikumserfolg geworden wäre.

Eine erneute Verlängerung sei nicht möglich gewesen, weil am 26. Juni die nächste Ausstellung eröffnet wird: „Lehmbruck – Beuys: Alles ist Skulptur“ ist eine Kooperation mit der Bundeskunsthalle in Bonn zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys. Vorerst vergibt das Museum Zeitfenstertickets, ein negatives Testergebnis ist für einen Besuch nicht mehr erforderlich.

Das Stadtmuseum stellt geistliche Ritterorden vor

Auch das Kultur- und Stadthistorische Museum bietet einstündige Zeitfenster an. Sie können gebucht werden telefonisch unter 0203 283 2640 oder per Mail an ksm-service@stadt-duisburg.de. Zu sehen sind die Dauerausstellungen zur Stadtgeschichte, die Sammlung Köhler-Osbahr oder die Sonderausstellung „Glaubenskampf & Nächstenliebe – geistliche Ritterorden in Duisburg und der Welt”. Es gilt die Maskenpflicht.

Das Museum Küppersmühle bleibt bis zur Eröffnung der neuen Ausstellung „Kunst aus der National-Bank“ am 11. Juni geschlossen. Dann werden Werke zu sehen sein unter anderem von Joseph Beuys, Stephan Balkenhol, Tony Cragg, Katharina Grosse und Katharina Sieverding. Die Bank, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert, fördert zahlreiche Kulturprojekte im Land und begleitet seit über 15 Jahren auch das MKM im Innenhafen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg