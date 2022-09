Ermittlungen Mülltonnen brennen in Marxloh und Homberg: Kripo ermittelt

Duisburg. Mülltonnen haben am Wochenende in Marxloh und Alt-Homberg gebrannt. Die Feuer führten zu weiteren Schäden. Die Polizei ermittelt nun.

Die Duisburger Kriminalpolizei sucht Zeugen für zwei Brände am Wochenende.

In Marxloh stand am Freitagabend gegen 18.45 Uhr eine Mülltonne auf der Mittelstraße in Flammen. Durch das Feuer wurde die angrenzende Fassade eines Mehrfamilienhauses leicht beschädigt.

Drei weitere nebeneinanderstehende Mülltonnen brannten am Samstag gegen 20.15 Uhr auf der Parallelstraße in Alt-Homberg. Auch hier löste sich durch die Hitze der Putz einer Hauswand. Außerdem wurde ein Holzzaun zerstört. Und: Bei einem geparkten Auto schmolz ein Teil des Außenspiegels.

Hinweise zu den Feuern nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter 0203 280 0 entgegen.

