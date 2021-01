Unbekannte haben in Alt-Homberg einen Müllcontainer angezündet. Die Polizei Duisburg sucht nun nach Zeugen.

Brand Mülltonne in Alt-Homberg ausgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg. Unbekannte haben in Duisburg am Montagabend einen Müllcontainer angezündet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Bisher unbekannte Täter haben in Alt-Homberg am Montagabend (4. Januar) gegen 19.50 Uhr einen Müllcontainer auf dem Hof einer Schule an der Schillerstraße angezündet. Wie die Polizei Duisburg mitteilt, bemerkten Zeugen den Rauch und alarmierten die Feuerwehr.

Die Rettungskräfte konnten den Brand löschen, verletzt wurde dabei niemand. Laut Polizei beträgt der Sachschaden rund 500 Euro.

Brand in Alt-Homberg: Polizei Duisburg sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 telefonisch unter 0203/2800 entgegen.