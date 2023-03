Wirtschaftsbetriebe Müllabfuhr in Duisburg: Neue Termine für Restmülltonne

Duisburg. Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg haben die Reviere für die Restmülltonne neu eingeteilt. Daraus ergeben sich an einigen Orten neue Abfuhrtermine.

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) ändern die Leerungstermine der Restmülltonne. Ziel sei es, „eine optimierte Revierplanung zu erstellen, um die Leerung der Behälter effizienter zu gestalten“.

Die Reviere der Restmüllabfuhr sind historisch gewachsen und verändern sich zum Beispiel durch Neubaugebiete regelmäßig. Um die Reviere zu optimieren, sei die Revierplanung mit einer KI-gestützten Simulation neu geplant worden.

„Dabei sind Reviere neu zugeschnitten worden, was eine Effizienzsteigerung und Kraftstoffeinsparungen zur Folge hat“, teilen die Wirtschaftsbetriebe mit. Bei der Restmüllabfuhr müssen rund 80.000 Standplätze mit über 100.000 Abfallbehälter berücksichtigt werden.

Alle betroffenen Kundinnen und Kunden seien per Brief frühzeitig über die anstehenden Änderungen informiert worden. Die aktuellen Entsorgungstermine sind im Online-Abfallkalender unter www.wb-duisburg.de und in der WBD-Abfall-App einsehbar.

