Der „Muddy Angel Run“ fand bereits 2022 in Duisburg statt. Auch damals waren 7500 Frauen auf der Strecke.

Hindernislauf „Muddy Angel Run“ in Duisburg: Schlammlauf für 7500 Frauen

Duisburg. Der Schlammlauf „Muddy Angel Run“ kehrt nach Duisburg zurück. Zweiter Lauf für Kinder ist geplant. Infos zu Tickets, Straßensperrungen und mehr.

Gemeinsam Herausforderungen meistern, Hindernisse überwinden – und die volle Schlammpackung. Das erwartet die Teilnehmerinnen beim „Muddy Angel Run“ – ein Hindernislauf nur für Frauen, der am Samstag, 6. Mai, in Duisburg stattfindet. 7500 Teilnehmerinnen werden erwartet. Am 7. Mai dürfen dann Kinder auf die Schlammstrecke.

Auf einer Laufstrecke von fünf Kilometern im Sportpark Duisburg gilt es für die Frauen, 15 Hürden zu überwinden. Die Prüfungen sollen den Teamgeist stärken, heißt es. Auf dem Parcours geht es etwa durch ein Schlammbecken, oder es müssen Reifenberge erklommen werden. Dabei wählen die Teams – etwa bestehend aus Freundinnen, Schwestern oder einem Mutter-Tochter-Gespann – ihr eigenes Tempo.

Muddy Angel Run: Resthoffnung auf Tickets für Duisburg

Wer Lust auf diese Herausforderung hat, wird zumindest in Duisburg mit hoher Wahrscheinlichkeit enttäuscht werden: Die 7500 Karten sind bereits vergriffen. Eine kleine Resthoffnung gibt es noch: „Es gibt einen von uns kontrollierten Zweitmarkt für Tickets“, erklärt eine Sprecherin der zuständigen PR-Agentur. Über die Internetseite können diese von Teilnehmerinnen weiterverkauft werden.

Das gilt auch für die „Xletix Challenge“, denn am Sonntag, 7. Mai, wird es für Kinder im Alter von fünf bis 15 Jahren matschig. In Begleitung eines Erwachsenen haben Jungen und Mädchen die Gelegenheit, einen Schlammparcours zu überwinden. Je nach Alter der Kinder können die Eltern zwischen zwei Distanzen wählen: Möglich sind bis zu 30 Hindernisse auf einer Strecke von bis zu sechs Kilometern. Auch für dieses Event wurden bereits alle 7500 Tickets verkauft. Events in anderen Städten (z.B. Köln) sind noch verfügbar.

Spaß für die gesamte Familie bietet die „Xletix Kids Challenge“ – hier ein Bild aus dem Jahr 2022. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Muddy Angel Run in Duisburg: Rückkehr auch 2024 geplant

Im kommenden Jahr soll es in Duisburg zudem eine neue Chance geben: „Die Veranstaltung ist auch für 2024 wieder in Planung“, teilt eine Sprecherin mit. Zudem werden für dieses Jahr noch für den Auf- und Abbau helfende Hände gesucht. Die freiwilligen Helfer bekommen ein Freiticket für ein zukünftiges Event, teilt der Veranstalter mit. Eine Anmeldung ist über die Internetseite möglich.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Die Vorbereitungen für das diesjährige Event gegen den inneren Schweinehund laufen bereits. „Die Projektleitung war mehrmals vor Ort, um das Gelände zu sichten, die Strecke sowie das Eventzentrum final zu planen und um Absprachen mit den Behörden zu treffen“, so eine Sprecherin.

>> „Muddy Angels Run“: Verkehrseinschränkungen

Fest steht, welche Auswirkungen der Schlammlauf auf den Verkehr rund um den Sportpark haben wird. So weist der Veranstalter darauf hin, dass die Bertaallee bis zum Strandbad Wedau von Freitag, 5. Mai, ab 16 Uhr bis Sonntag, 7. Mai, 20 Uhr gesperrt ist.

haben wird. So weist der Veranstalter darauf hin, dass die bis zum Strandbad Wedau von Freitag, 5. Mai, ab 16 Uhr bis Sonntag, 7. Mai, 20 Uhr gesperrt ist. Auch die Kruppstraße wird zu den Veranstaltungszeiten teilweise gesperrt sein, im Bereich der Dreieckswiese sogar von Mittwoch, 3. Mai, ab 7 Uhr bis Montag, 8. Mai, bis 20 Uhr.

wird zu den Veranstaltungszeiten teilweise gesperrt sein, im Bereich der Dreieckswiese sogar von Mittwoch, 3. Mai, ab 7 Uhr bis Montag, 8. Mai, bis 20 Uhr. Von den Einschränkungen ausgenommen ist der Busverkehr über die Kruppstraße. Eine Umleitung soll zudem über Sternbuschweg und Koloniestraße eingerichtet werden.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg