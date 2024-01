„Muddi“ ist tot – große Trauer um einen „Mensch mit Herz“

Gerdi Wittkowski alias „Muddi“ kümmerte sich viele Jahre um die Obdachlosen und Hilfebedürftigen vor dem Hauptbahnhof in Duisburg.

Duisburg Die Duisburgerin Gerdi Wittkowski kannten alle als „Muddi“. Jetzt ist sie gestorben. Viele sind geschockt und trauern um die herzliche Helferin.

Gerdi Wittkowski ist tot. Sie ist am Donnerstag verstorben. Die Trauer bei der Familie und Weggefährten ist groß. „R.I.P. liebe Gerdi. Dein gutes Herz und die Hilfsbereitschaft wird hier unten sehr fehlen. Du warst ein außergewöhnlicher Mensch mit Herz“, schreibt eine Duisburgerin in den sozialen Netzwerken, als sie die Nachricht von ihrem Tod hört. Jemand anderes kommentiert: „Das Leben ist so ungerecht. Immer die Guten müssen zuerst gehen.“

Für viele war Gerdi Wittkowski nur „Muddi“ – sie war der Kopf hinter „Muddi hilft.“ Vor 18 Jahren begann ihr Einsatz für diejenigen, die nicht viel haben und auf der Straße lebten. Einmal erzählte sie, wie es dazu kam: „In meiner Schlampenschublade habe ich Kleingeld gefunden und mich gefragt, was ich damit anstellen kann.“ Sie fragte Freunde und Bekannte aus der Motorrad- und Trike-Szene, die gaben noch ein bisschen Geld dazu und so organisierte sie einen Weihnachtsmarkt für Obachlose. Es gab Lebensmittel, Seife, Nützliches und sogar ein Weihnachtsmann fuhr vor.

Der Weihnachtsmarkt am Duisburger Hauptbahnhof gehörte Jahr für Jahr dazu

Anfangs waren die Obdachlosen etwas skeptisch, vermuteten, dass sie nur auf schöne Presse-Artikel aus sei. Spontan sagte sie zu, ein Jahr später zur gleichen Zeit an gleicher Stelle wieder etwas Gutes zu tun. Als die Betroffenen wieder kamen, wurde sie gelobt: „Du bist wie eine Muddi für uns.“ Seitdem hat die Duisburgerin ihren Namen und kennt so manche Lebensgeschichte von denen, die tagsüber „Platte“ machen. Der Weihnachtsmarkt fand fortan jährlich statt und auch sonst organisierte sie viele Hilfsaktionen.

Beim Weihnachtsmarkt konnten sich Obdachlose mit Lebensmitteln und anderem Nützlichem versorgen. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Sogar ihren 70. Geburtstag feierte sie im Jahr 2021 am Hauptbahnhof. „Könnte ich natürlich auch zu Hause mit der Verwandtschaft machen, aber die sind alle dick und rund genug“, erzählte sie seinerzeit lachend. Stattdessen packte sie Suppe, Brötchen, Kaffee und Torte ein und feiert auf der Bahnhofsplatte mit „ihren“ Obdachlosen. „Sie hinterlässt eine große Lücke“, sind sich alle einig.

Gerdi Wittkowski hinterlässt einen Sohn und „Vaddi“ Wittkowski.

