MSV und Kanu-WM: Verkehrschaos droht in Duisburg

Die Polizei erwartet am Freitagabend Verkehrsprobleme vor dem Heimspiel des MSV Duisburg. Der Grund: Mit der Kanu-WM an der Regattabahn samt anschließendem Bühnenprogramm findet zeitgleich eine zweite Großveranstaltung im Sportpark statt.

Die Partie der „Zebras“ gegen den SSV Ulm wird in der Schauinslandreisen-Arena um 19 Uhr angepfiffen. Die Polizei empfiehlt „eine frühzeitige Anreise“ und verweist darauf, dass die Stadiontore um 17.30 Uhr öffnen. Außerdem sollen Zuschauerinnen und Zuschauer nach Möglichkeit mit dem ÖPNV anreisen. Die DVG setzt – wie bei allen Heimspielen – Sonderbusse ein.

MSV Duisburg und Kanu-WM: Weniger Parkplätze stehen zur Verfügung

Der Hintergrund: Wegen der Kanu-WM stehen deutlich weniger Parkplätze als sonst zur Verfügung. Lediglich Parkplatz 4 vor dem Stadion wird geöffnet.

Ein Highlight im Sportpark Duisburg: Die Kanu-WM an der Regattabahn. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Schon nach Bekanntwerden der Spielansetzung durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte es in der Duisburger Sportszene Zweifel und Kopfschütteln gegeben. Denn gerade bei den Freitagsspielen reisen die Fans in einem kürzeren Zeitfenster an. Alternativtermine wären am Samstag oder Sonntag möglich gewesen.

