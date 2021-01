MSV-Trainer Lettieri: Stoppelkamp und Compper zofften sich

Duisburg. Der Duisburger Trainer äußerte sich zum Disput während der Partie in Ingolstadt. Demnach war die Kritik des Kapitäns an den Co-Trainer gerichtet.

Gino Lettieri, Trainer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg, äußerte sich am Dienstag zum angeblichen Disput mit Mannschaftskapitän Moritz Stoppelkamp während des Spiels beim FC Ingolstadt 04 (1:2) am vergangenen Sonntag. Der 54-Jährige stellte klar: Stoppelkamps Worte waren nicht an ihn, sondern an Co-Trainer Marvin Compper, der direkt hinter ihm auf der Bank saß, gerichtet.

Stoppelkamp hatte während der Partie Richtung Trainerbank geklagt, dass der Ingolstädter Marc Stendera auf dem Spielfeld zu viel Freiräume hätte und dass seine Hinweise kein Gehör gefunden hätten. „Stoppel“ lag mit seiner Einschätzung nicht falsch: Stendera bereitete beide Gegentreffer vor.

„Ich hatte mit diesem Wortgefecht nichts zu tun. Das spielte sich zwischen Stoppelkamp und Compper ab“, erklärte Lettieri, der die Diskussion mit einem „Ruhe jetzt!“ beendet hätte. „So etwas geht gar nicht“, sagte der Coach am Dienstag.

Lettieri hofft auf Kamavuaka

Am Mittwoch nehmen die Zebras die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den SV Meppen am Sonntag in Angriff. Lettieri hofft auf eine Entspannung der personellen Situation – zumindest Wilson Kamavuaka könnte zurückkehren. Vor der Abreise nach Ingolstadt hatte sich der defensive Mittelfeldspieler, der muskulär schlecht zurecht war, noch nicht 100-prozentig fit gefühlt. Trainer und Spieler wollten das Risiko eines langfristigen Ausfalls nicht eingehen. So mussten die Meidericher ohne einen klassischen „Sechser“ die Reise nach Oberbayern antreten.

Lettieri weiß, dass von den nun folgenden drei Heimspielen viel abhängt. Der Druck auf den Tabellenletzten ist gewachsen. Der Trainer hofft, dass seine Mannschaft die Fehlerquote minimiert und zu den klassischen Tugenden im Abstiegskampf zurückkehrt: „Wir müssen uns die Punkte über den Kampf holen.“

Der kommende Gegner habe vorgemacht, wie es geht. Der SV Meppen erwischte in dieser Saison einen Fehlstart, hinzu kamen corona-bedingte Spielausfälle. „Meppen hat über den Kampf in die Spur gefunden und so die Abstiegsplätze verlassen“, unterstreicht Lettieri.