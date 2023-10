MSV–RWE: Brenzlige Situation am Hauptbahnhof Duisburg

Polizeieinsatz am Duisburger Hauptbahnhof: RWE-Fans reisen zum Derby in Duisburg an – Einsatzkräfte der Hundertschaft gehen dazwischen, als einige Essener anscheinend randalieren wollen.

Duisburg/Essen. Großeinsatz beim Derby in Duisburg: Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. RWE-Fans am Hbf kurzzeitig festgesetzt. Zum Newsblog.

Das brisante Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen elektrisiert die Anhänger der Traditionsvereine. Wir berichten im Newsblog über das Hochrisikospiel – über die Anreise der Fans, die Stimmung im Stadion und die Sicherheitslage in Duisburg:

Anpfiff um 14 Uhr in Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena

Polizei stuft Begegnung als Hochrisikospiel ein

Sicherheitsbehörden begleiten das Drittliga-Spiel mit einem Großaufgebot

MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen: Die wichtigsten Infos im Live-Blog

12 Uhr: Die Zahl der Polizeifahrzeuge und Einsatzkräfte rund um den Duisburger Hauptbahnhof ist gewaltig. Ein Polizeihubschrauber ist über der Innenstadt unterwegs, dreht manchmal Richtung Kreuz Duisburg (A40/A59), manchmal Richtung Bahnstrecke Duisburg–Essen oder Richtung Schauinsland-Reisen-Arena ab. Diesen Aufwand betriebt die Polizei nicht nur wegen des Derbys, sondern auch wegen der Demonstrationen zum Gaza-Krieg, die auf den Bahnhofsvorplatz seit 11.30 Uhr laufen – bislang sind keine Zwischenfälle bekannt.

11.45 Uhr: Aufregung vor dem Duisburger Hauptbahnhof: RWE-Fans sind hier aggressiv aus der Vorhalle gekommen, um zu den Shuttles-Bussen für die Anhänger aus Essen zu gehen. Kurzzeitig drohte die Situation zu eskalieren: Müllbehälter wurden umgeworfen, Polizisten in Gesängen beleidigt. Die behelmten Einsatzkräfte reagieren sofort, nach drei, vier Minuten hat sich die Situation wieder beruhigt und die Fans, darunter auch Ultras, durften zu den Bussen weitergehen.

11.30 Uhr: Noch zweieinhalb Stunden bis zum Anpfiff. In der Duisburger Innenstadt und rund um den Hauptbahnhof sind die ersten Anhänger der „Zebras“ unterwegs. Einsatzkräfte der Polizei bringen sich in Stellung. Das Stadion öffnet um 12 Uhr seine Tore. Es ist aber damit zu rechnen, dass viele Essener erst nach 13 Uhr am S-Bahnhof Schlenk ankommen werden.

Die Polizei empfiehlt MSV-Fans, nicht mehr der S1 ab Hauptbahnhof zu fahren, sondern mit Shuttle Bussen (ab Hauptbahnhof Ostausgang, Neudorfer Straße; Meiderich Bhf, Asterlagen und Großenbaum) und der U79 (bis Haltestelle Grunewald) zum Stadion zu fahren.

Zur Erinnerung: In diesen Minuten starten auf der Westseite des Bahnhofs auf dem Bahnhofsvorplatz (Portsmouthplatz) eine pro-palästinensische und eine pro-israelische Demonstration.

11.15 Uhr: Die Führungsstelle der Duisburger Polizei hat eine Einsatztaktik für den Spielplan ausgetüftelt. Ein Lagebild der szenekundigen Beamten der Duisburger und Essener Behörde floss darin ein, aber auch erfolgreiche Taktiken aus den Vorjahren. Klar ist: Die Polizei möchte die beiden Lager strikt voneinander trennen.

11 Uhr: Heute steht das brisante Derby an. Für Sprengstoff sorgt vor allem auf Duisburger Seite das letzte Aufeinandertreffen in Essen im Februar. Die MSV-Anhänger fühlten sich von den Ordnern am Eingang des Gästeblocks und im proppevollen Stehplatzbereich schlecht behandelt. Viele verließen das Stadion an der Hafenstraße vorzeitig. Allerdings: Auch die Duisburger sorgten mit einer Böller-Attacke für Negativschlagzeilen.

