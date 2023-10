Duisburg. Die Polizei begleitet das Spiel MSV Duisburg gegen Arminia Bielefeld mit vielen Kräften. Tabellensituation spielt bei den Planungen eine Rolle.

Der MSV Duisburg trifft am Samstag, 21. Oktober, um 16.30 Uhr auf Arminia Bielefeld. Die Partie in der Schauinsland-Reisen-Arena versetzt auch die Polizei in Alarmbereitschaft. Sie hoffen zwar auf ein friedliches Aufeinandertreffen auf und neben dem Platz, doch die Sicherheitsexperten stufen die Drittligapartie – auch aufgrund der Tabellensituation – als kritisches Spiel ein.

„Das Ziel der Polizei Duisburg ist es, auch die Sicherheit dieses Fußballspieles mit professioneller Neutralität zu gewährleisten. Das heißt, wir differenzieren nicht nach Vereinszugehörigkeit, sehr wohl aber zwischen friedlichen und gewaltsuchenden bzw. -tätigen Fans“, teilen die Beamten vor dem für beide Vereine richtungsweisenden Spiel mit.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

MSV gegen Arminia: Polizei auf alle Szenarien vorbereitet

Sowohl der MSV Duisburg als auch Absteiger Arminia Bielefeld stecken im Tabellenkeller fest, konnten aber jüngst mit Siegen am vergangenen Ligaspieltag neue Hoffnung entfachen. Doch wenige Tage nach dem 1:0 der Zebras gegen Unterhaching schied der MSV überraschend gegen Oberligist Uerdingen aus dem Landespokal aus.

„Wir müssen uns auch entsprechend darauf vorbereiten, wenn der MSV verliert“, sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Redaktion über die Ausgangslage. Bei der Einsatztaktik lässt sich die Behörde bekanntlich nicht in die Karten schauen. Für kritische Begegnungen hat die Polizei aber ein bewährtes Sicherheitskonzept erarbeitet.

Polizei bittet um frühe Stadion-Anreise

Auf dem Weg zur Arena und auch bei der Partie gilt etwa für die Besucher ein Vermummungsverbot. Verstöße haben strafrechtliche Konsequenzen und können nicht nur zum Ausschluss, sondern auch zu einem bundesweiten Stadionverbot führen, kündigt die Polizei an.

Das Interesse an dieser Begegnung und der damit verbundene Anreiseverkehr zum Stadion sowie begrenzte Parkplatzkapazität werden zu Verkehrsstörungen rund um das Stadion führen. Die Polizei bittet deshalb, frühzeitig anzureisen. Der Gästebereich ist bereits ab 14.30 Uhr zugänglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg