MSV Duisburg: Große Trauer nach Tod junger Fußballerin

Duisburg. Der MSV Duisburg trauert um seine Nachwuchsfußballerin Charlotte Vellar. Die junge Spielerin wurde nur 16 Jahre alt. Die Anteilnahme ist groß.

Der MSV Duisburg trauert um seine Nachwuchsspielerin Charlotte Vellar. Am Sonntagabend teilte der Verein mit, dass die junge Fußballerin im Alter von 16 Jahren verstorben ist. „Es gibt keinen Trost in diesem unfassbaren Schmerz“, heißt es in der Mitteilung.

Zur Todesursache machte der Club keine Angaben. Die Abwehrspielerin, die in der Mannschaft „Charly“ oder „Lotti“ gerufen wurde, war 2018 vom TV Kappellen 1919 in den „Zebrastall“ gewechselt.

„Egal was war, sie hatte immer ein Lächeln im Gesicht. Vor 5 Jahren wurde sie vom MSV Duisburg entdeckt und wechselte dort hin. Wir waren Stolz auf Lotti, da sie als erste Kapellener Spielerin in einem Bundesligaverein spielte. Trotz dem Wechsel hielt sie immer den Kontakt zu ihrem TV Kapellen“, schrieb ihr Heimatverein auf seiner Facebookseite.

MSV Duisburg: Junge Fußballerin stand noch im März im Kader der U17

Beim letzten Spiel ihrer MSV-U17 in der Niederrheinliga gegen den DJK TUSA 06 Düsseldorf am 5. März stand das Talent noch im Kader, kam allerdings nichts zum Einsatz.

Unter den Postings des MSV Duisburg in den sozialen Netzwerken drückten viele Fans und zahlreiche andere Vereine ihr Mitgefühl und ihre Trauer aus. „Unser aufrichtiges Beileid. Wir sind in Gedanken bei euch und allen Angehörigen“, schrieb beispielsweise der VfL Wolfsburg.

