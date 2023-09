MSV Duisburg gegen Unterhaching: Wir verlosen 2 x 2 Tickets

Caspar Jander und den MSV Duisburg in der Arena live erleben. Wir verlosen 2 x 2 Tickets.

Duisburg. Wir verlosen 2 x 2 Sitzplatzkarten für das Heimspiel des MSV Duisburg gegen die SpVgg Unterhaching. Hier geht es zu dem Gewinnspiel.

Wenn der MSV Duisburg am Samstag, 7. Oktober, in der heimischen Arena die Spielvereinigung Unterhaching empfängt, treffen nicht nur zwei ehemalige Bundesligisten aufeinander. Es geht auch um wichtige Punkte in der 3. Liga.

Wir verlosen 2 x 2 Sitzplatzkarten für die Partie, die um 14 Uhr angepfiffen wird.

MSV Duisburg gegen SpVgg Unterhaching: Die Chance auf Tickets

Wichtig: Das Gewinnspiel endet am 4. Oktober Die Gewinner werden am Donnerstag, 5. Oktober, per Mail benachrichtig.

MSV Duisburg gegen die SpVgg Unterhaching: Die „Zebras“ müssen gegen das Team aus dem Süden Deutschlands unbedingt punkten, um sich aus dem Tabellenkeller herauszukämpfen. Caspar Jander und Co. bauen im Heimspiel auf die Unterstützung ihrer Fans.

