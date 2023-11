MSV Duisburg gegen den FC Ingolstadt: Wir verlosen Tickets

Duisburg. Wir verlosen 2 x 2 Sitzplatzkarten für das Heimspiel des MSV Duisburg gegen die SpVgg Unterhaching. Hier geht es zum Gewinnspiel.

Wenn der MSV Duisburg am Samstag, 11. November, in der heimischen Schauinslandreisen-Arena auf den FC Ingolstadt trifft, kehrt eine MSV-Legende zurück an alte Wirkungsstätte. Ivica Grlic ist mittlerweile Sportdirektor bei dem bayrischen Club.

Aber: Für die „Zebras“ geht es auch um enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf der 3. Liga.

MSV Duisburg: Wir verlosen Sitzplatztickets

Wir verlosen 2 x 2 Sitzplatzkarten für das Spiel, das um 14 Uhr angepfiffen wird.

Wichtig: Das Gewinnspiel endet am 8. November. Die Gewinner werden am Donnerstag, 9. November, per Mail benachrichtig.

