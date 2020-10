MSV Duisburg: Chancen auf Heimspiel mit Zuschauern sinken

Duisburg. Steigende Coronazahlen lassen die Hoffnung auf Zuschauer beim nächsten Heimspiel des MSV Duisburg sinken. Regelung in Coronaschutzverordnung.

Was bedeuten die steigenden Corona-Fallzahlen für Fans des MSV Duisburg? Nach aktuellem Stand stehen die Chancen auf Zuschauerunterstützung beim nächsten Heimspiel der „Zebras“ eher schlecht.

Grund dafür ist ein Absatz in Paragraph 9 in der aktuellen Coronaschutzverordnung. Er besagt, dass „bei einer bundesweiten Teamveranstaltung und einer 7-Tages-Inzidenz von mehr als 35 pro 100.000 Einwohner und soweit keine klare Zuordnung des Infektionsgeschehens vorliegt Zuschauer ausgeschlossen sind.“

Zuschauer beim nächsten MSV-Heimspiel: Entscheidung fällt wohl einen Tag vor der Partie

Entscheidend für eine Bewertung ist demnach der Tag vor der Veranstaltung. Das nächste Heimspiel des MSV steht am Freitag, 9. Oktober, gegen den 1. FC Saarbrücken an. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Duisburg derzeit bei 40,1 (Stand 2.10., 0 Uhr).

Die erste Partie des Drittligisten in der Schauinsland-Reisen-Arena verfolgten vor Ort 3462 Zuschauer. 6300 Fußballfans wären in der bundesweiten Testphase erlaubt gewesen.