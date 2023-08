Duisburg. In puncto Getränkepreise ist der MSV Duisburg erstklassig: In der MSV-Arena ist das Bier sogar teurer als beim BVB. Was der Liter wo kostet.

Sportlich ist die Bundesliga für den MSV Duisburg in weiter Entfernung. Doch was die Getränkepreise angeht, spielt der Drittligist ganz oben mit: Der Preis für einen Liter Bier beträgt in Duisburg inzwischen 10 Euro, einen Euro mehr als in der vergangenen Saison. Damit ist der beliebte Gerstensaft in der Schauinsland-Reisen-Arena bei MSV-Spielen teurer als in manchem Erstligastadion.

MSV Duisburg: Bier ist so teuer wie bei Erstligist Hoffenheim und Stuttgart

Das Bier in der Arena des MSV Duisburg ist zu Beginn der Saison teurer geworden. Ein Liter kostet inzwischen 10 Euro – mehr als bei Borussia Dortmund. Foto: Martin Schroers

Das zeigt eine aktuelle Preis-Abfrage des Pay-TV-Senders „Sky“ bei allen 18 Bundesligisten. Demnach kostet der Liter Bier bei UnionBerlin und in Augsburg 9 Euro. Günstiger als in Duisburg ist es ebenfalls in Frankfurt (9,40 Euro/Liter), Mönchengladbach (9,60 Euro), Leverkusen, Freiburg, Wolfsburg, Mainz sowie in Köln (je 9,80 Euro). Und sogar bei Borussia Dortmund zahlen Fans zwanzig Cent pro Liter weniger als „an der Wedau“.

Ebenfalls 10 Euro pro Liter müssen die Hoffenheim-, Heidenheim- und Stuttgart-Fans für ihr geliebtes Stadionbier einplanen, in Bochum sind es sogar 10,40 Euro. Ganz vorne mit dabei ist auch Leipzig (10,60 Euro/Liter). Bremen teilt sich in dieser Tabelle den ersten Platz mit Rekordmeister FC Bayern München. Beide Clubs verlangen in ihren Stadien stolze 11 Euro für den Liter Bier.

Ist Duisburg also – zumindest was die Bierpreise angeht – in der ersten Liga angekommen? Stadion-Caterer Oliver Kersten sieht die Preise nicht als Problem. Er betont: Seine Personalkosten seien um 30 Prozent gestiegen und würden sich aufgrund der Mindestlohnerhöhung auch noch weiter verteuern.

Bereits zu Beginn der Saison 2022/23 waren die Bierpreise im Duisburger Stadion gestiegen. Das Köpi gab es in dieser Spielzeit für 9 Euro pro Liter. Schon mit diesem Preis lag der MSV auf Bundesliga-Niveau.

>> Feinkost Kersten: Seit 2013 MSV-Caterer

Feinkost Kersten ist seit 2013 für die Bewirtung der Zuschauer bei den MSV-Heimspielen verantwortlich. Dazu gehören der Tribünenbereich mit den Imbiss-Kiosken, aber auch der Businessbereich und die Logenebene mit insgesamt 41 Logen.

Das 1913 gegründete Duisburger Unternehmen ist seit 2016 auch beim Regionalligisten Alemannia Aachen für das Catering im dortigen Stadion zuständig.

