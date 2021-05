Ein Krankenwagen brachte den verletzten Radfahrer aus Duisburg-Großenbaum in ein Krankenhaus.

Blaulicht Motorradfahrer verletzt Radler in Großenbaum und fährt davon

Duisburg-Großenbaum. Ein Motorradfahrer ist in Großenbaum mit einem Radler zusammengestoßen und danach laut Polizei geflüchtet. Der Radfahrer (53) ist verletzt.

Ein unbekannter Motorradfahrer ist am Freitag gegen 20 Uhr auf der Keniastraße in Duisburg-Großenbaum mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Dabei wurde der Radler (53) verletzt. Doch der Motorradfahrer flüchtete nach Angaben der Polizei in Richtung Altenbrucher Damm, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Der Unfall passierte in Höhe des Wendehammers an der Keniastraße. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer in ein Krankenhaus.

Zeugen sollten sich bei der Polizei Duisburg melden

Das Verkehrskommissariat 22 sucht Zeugen, die den Krad-Fahrer mit dunklem Helm gesehen haben. Zeugen können sich telefonisch unter 0203-2800 bei der Duisburger Polizei melden.

