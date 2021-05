Fahndung Motorradfahrer tritt 16-Jähriger in Duisburg gegen den Kopf

Duisburg. Die Polizei Duisburg sucht nach einem Motorradfahrer: Er soll einer 16-Jährigen in Baerl mit dem Schuh gegen den Kopf getreten haben.

Wie die Polizei am Mittwochnachmittag bekannt gab, ereignete sich der Vorfall in der Nähe des Rheinufers bereits am 22. April, einem Donnerstag: Die Jugendliche saß gemeinsam mit einer 17 Jahre alten Freundin vor einer Parkbank auf der Dammstraße auf dem Boden, als sich der Motorradfahrer näherte.

Der Mann bremste in höhe des Duos, trat der 16-Jährigen mit dem Schuh gegen den Kopf und flüchtete. Die Jugendliche erlitt durch den Tritt leichte Verletzungen, suchte selbstständig einen Arzt auf.

Angriff von Motorradfahrer in Duisburg: Polizei nimmt Hinweise entgegen

Die Ermittler suchen nach dem Zweirad-Fahrer, der laut Beschreibung etwa 1,80 Meter groß und muskulös sein soll. Zur Tatzeit trug er schwarze Motorradkleidung und einen schwarzen Helm mit orangenem Emblem. An dem Motorrad war nach Angaben von Zeugen kein Kennzeichen angebracht.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 35 unter 0203 280 0 entgegen.

