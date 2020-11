Der Mordfall Martina Möller schockierte im Mai 1986 die Menschen am Niederrhein . Das zehnjährige Mädchen aus Neukirchen-Vluyn wurde sexuell missbraucht und mit einem pfefferminzgrünen Kunststoffseil stranguliert. Die Suche nach dem Täter dauert bis heute – 34 Jahre später – an. „Wir konzentrieren die Suche nach dem Täter jetzt auf den Kreis Wesel und Duisburg – Hinweise aus diesem Bereich sind für uns momentan von größter Bedeutung“, erklärt Arno Eich. Er leitet bei der Polizei das zuständige Kommissariat für Tötungsdelikte .

Die Ermittlungen in dem Fall haben in den vergangenen Tagen noch einmal einen Schub bekommen: Nachdem die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY, ungelöst“ den Mord an der Schülerin als „Cold Case“ vorgestellt hat, seien 450 Hinweise eingegangen . Ein privater Spender hat die Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, auf 25.000 Euro erhöht.

Martina Möller: Tätersuche in Wesel und Duisburg

Das Ermittlerteam um Arno Eich überprüft jede Information aus der Bevölkerung. „Die Nachforschungen fokussieren sich derzeit auf den näheren Umkreis um den Tatort“, berichtet Polizeisprecherin Caroline Dlutko. Damit sind vor allem der Kreis Wesel und Duisburg gemeint.

Martina Möller aus Neukirchen-Vluyn wurde nur zehn Jahre alt. Foto: Polizei Duisburg / dpa

Die Vermutung: Der Täter könnte sich immer noch hier aufhalten. Konkrete Hinweise auf einen Aufenthaltsort in Duisburg bestätigt die Polizei allerdings nicht.

Arno Eich sagt aber: „Die Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY und die vielen Hinweise haben die Ermittlungen ein ganzes Stück weitergebracht.“ Die Kripo sei zuversichtlich, dass die Tätersuche in „in die richtige Richtung“ laufe.

Zeugen sahen Martina Möller mit dunkelhaarigem Mann

Martina Möller verließ am 20. Mai 1986 gegen 15 Uhr ihr Elternhaus an der Krefelder Straße in Neukirchen-Vluyn – und kehrte nie mehr zurück.

Zeugen wollen sie an diesem Tag gegen 16 Uhr und noch einmal zwischen 18.15 und 18.30 Uhr mit einem etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann mit kurzen, dunklen Haaren und einem buschigen Schnäuzer gesehen haben.

Ist er der Mörder, der seit 34 Jahren unentdeckt bleiben kann?

In den Stunden nach ihrem Verschwinden führt die Polizei eine aufwendige Suche durch. 116 Beamte sind daran beteiligt. Besonders tragisch: Nach gut 24 Stunden findet ausgerechnet einer von Martinas Brüdern die Leiche des Mädchens in einem Gebüsch unweit einer heutigen A-40-Auffahrt.

Polizei nimmt weiter Hinweise entgegen

Über drei Jahrzehnte nach den Geschehnissen hofft Ermittler Arno Eich immer noch, den Täter zu finden: „Möglicherweise gibt es noch jemanden, der sich uns jetzt anvertrauen will, der bisher aber geschwiegen hat.“

Hinweise nimmt die Polizei unter 0203 280 0 und in jeder Polizeidienststelle entgegen.

>> ERMITTLUNGEN LIEGEN BEI DUISBURGER MORDKOMMISSION