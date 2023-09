„Brisant“ Mord-Rätsel Ahmet Tuncer: Neuer Beitrag in ARD-Sendung

Duisburg. Kann die Duisburger-Kripo das Mord-Rätsel um Ahmet Tuncer irgendwann lösen? Die Ermittler wagen erneut den Weg ins Fernsehen. Beitrag in der ARD.

Mit drei Schüssen wurde der Familienvater Ahmet Tuncer im September 1998 im Keller eines Mehrfamilienhauses in Hüttenheim umgebracht. Die Duisburger Kripo hat das Mord-Rätsel neu aufgerollt – und hofft durch den bereits zweiten TV-Auftritt auf neue Hinweise. Der Cold Case wird am Sonntagnachmittag um 17 Uhr in der ARD-Sendung „Brisant“ thematisiert.

Gut drei Jahrzehnte lebte der 52-Jährige zum Zeitpunkt der brutalen Tat bereits in Deutschland. Der Stahlarbeiter hatte mit seiner Frau sechs Kinder, zwei von ihnen und eine Schwiegertochter lebten zum Tatzeitpunkt noch in der gemeinsamen Wohnung im Erdgeschoss des Hauses an der ruhigen Graf-Spee-Straße – unweit der deutlich belebteren Mündelheimer Straße im Süden der Stadt.

Ahmet Tuncer wollte mit seiner Frau in die Türkei zurückkehren. Sein Traum ging nicht in Erfüllung. Foto: Polizei Duisburg

Sein Lebensziel war es, seinen Ruhestand gemeinsam mit seiner Frau in der Türkei zu verbringen. Dafür hat er ein gewisses Vermögen angespart. Tuncers Traum wird sich nie erfüllen, denn am 13. September 1998 wird er ermordet.

Mordfall Ahmet Tuncer – Duisburger Kripo forscht weiter nach dem entscheidenden Hinweis

Wer damals den Abzug drückte, ist immer noch unklar. Im Juni suchten die Ermittler mit einem Aufruf im ZDF-Format „Aktenzeichen XY... ungelöst“ nach Zeugen, die bislang geschwiegen haben. Auf den entscheidenden Hinweis warten sie aber weiterhin – daher hoffen sie auf neue Impulse durch die ARD-Sendung.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 aber bereits vor der Ausstrahlung des Beitrags unter der Rufnummer 0203 280 0 entgegen. Die Staatsanwaltschaft hat für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, eine Belohnung von 2000 Euro ausgesetzt.

