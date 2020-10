Mord oder Totschlag? Urteil im Fall Mine O. erwartet

Mit Spannung wird am Montag das Urteil gegen Ercan E. (29) aus Duisburg erwartet. Er hatte bereits zu Beginn des Prozesses gegen ihn gestanden, seine Ehefrau Mine O. im Schlafzimmer der gemeinsamen Wohnung erwürgt zu haben. Anschließend packte er ihre Leiche in einen Koffer, lagerte sie in einer Garage in Wanheim-Angerhausen zwischen und vergrub sie anschließend in einem Waldstück in Untermeiderich. Dort wurde sie dann drei Monate nach der Tat entdeckt.

Die große Frage vor dem voraussichtlichen abschließenden Verhandlungstag: Droht dem Familienvater eine Verurteilung wegen Mordes? Die Staatsanwaltschaft hatte ihn ursprünglich wegen Totschlags angeklagt, ging von einer Tat im Affekt aus. Bei den Aussagen von Freundinnen und eines Liebhabers seiner Frau gab es aber immer wieder Hinweise darauf, dass Ercan E. womöglich etwas von den Affären von Mine O. gewusst haben könnte.

Prozess um Mine O. in Duisburg: Ehemann sagt kaum etwas

Deshalb erteilte die Kammer des Schwurgerichts im Laufe des Prozesses den rechtlichen Hinweise, dass eine Verurteilung des Duisburgers wegen Mordes aus niederen Beweggründen möglich sei. Ein Motiv könnte demnach Besitzdenken sein.

Ercan E. blieb im Laufe der Verhandlungen meist ruhig. Sein Geständnis las seine Pflichtverteidigerin vor.

