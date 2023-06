Prozess-Ende Mord an Seniorin in Duisburg: Urteil am Landgericht erwartet

Duisburg. Eine 46-Jährige soll ihre betagte Nachbarin (84) aus Habgier erstochen haben. Ihr droht lebenslange Haft. Die Angeklagte bestreitet die Tat.

Am Landgericht Duisburg wird heute das Urteil im Fall des gewaltsamen Todes einer 84-Jährigen erwartet. Die Frau war an einem Morgen im August des vergangenen Jahres in ihrer Wohnung durch 29 Stiche mit einem Fleischermesser getötet worden. Die Hiebe müssen heftig gewesen sein: Auch eine Rippe des Opfers war durchtrennt worden

Verantwortlich dafür soll eine Nachbarin des Opfers sein. Die Staatsanwaltschaft wirft der heute 46-Jährigen Frau einen Mord vor. Sie soll heimtückisch und aus Habgier gehandelt haben. Außerdem soll sie versucht haben, mit der Tat zu vertuschen, dass sie unberechtigt Geld vom Konto der 84-Jährigen und deren schwer dementer 89-jähriger Mitbewohnerin abgehoben und im Casino Duisburg verzockt haben soll. Es geht um einen Betrag von rund 30.000 Euro. Die 46-Jährige bestreitet die Tat.

Schreie aus dem Erdgeschoss an der Stresemannstraße

Der Fall hatte auch durch seine besonderen Umstände für großes Interesse weit über Duisburg hinaus gesorgt. Denn zunächst war die 89-Jährige ins Visier der Ermittler geraten. Die Nachbarin hatte erklärt, sie hätte am Tattag Schreie aus dem Erdgeschoss gehört, wo die seit 50 Jahren befreundeten Seniorinnen in einer Wohngemeinschaft lebten. Sie hätte nach dem Rechten sehen wollen, dann die 84-Jährige leblos gefunden und sei schließlich von der 89-Jährigen mit einem Messer attackiert worden.

Allerdings: Die 89-Jährige war wegen ihrer Erkrankung wohl weder körperlich noch geistig zu einer solchen Tat in der Lage, so das Ergebnis von Gutachten im Zuge der weiteren Ermittlungen und auch während des laufenden Prozesses. Sie lebt mittlerweile in einem Pflegeheim. Die Nachbarin hatte am Tattag selbst Polizei und Rettungskräfte alarmiert, die 89-Jährige landete für zwei Monate in der geschlossenen Psychiatrie.

Angeklagte sitzt seit Oktober 2022 in Untersuchungshaft

Dann die Wende: Der Verdacht richtete sich nun gegen die Nachbarin, die für die Seniorinnen auch putzte und einkaufte. Belastet wurde sie durch Indizien, die die Mordkommission zusammengetragen hatte, dazu gehörten auch verdächtige Suchanfragen auf ihrem Handy. Seit Oktober des vergangenen Jahres saß die Frau nun in U-Haft.

Rund 30 Zeugen hatte die Fünfte Große Strafkammer geladen, um den Fall an sieben Verhandlungstagen zu klären, darunter auch etliche Polizisten und die Schwester des Opfers, die sich als Nebenklägerin vertreten ließ. Sie und ihr Mann hatten in mehreren Punkten Aussagen der Angeklagten widersprochen, mit denen die sich hatte entlasten wollen. Der ebenfalls als Zeuge geladene Mann der 46-Jährigen und der ältere ihrer beiden Söhne, mit denen sie im dritten Stock in dem Mehrfamilienhaus an der Stresemannstraße wohnte, hatten im Prozess keine Angaben gemacht. Im Falle einer Verurteilung droht der Angeklagten eine lebenslange Haftstrafe.

