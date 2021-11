Mord an Kai M.: Zwei weitere Hells Angels festgenommen

Duisburg/Mönchengladbach. Die Polizei hat am Dienstagmorgen zwei Hells-Angels-Mitglieder in Mönchengladbach festgenommen. Sie sollen die Leiche von Kai M. beseitigt haben.

Im Zusammenhang mit dem Mord an dem Hells-Angels-Mitglied Kai M. haben Ermittler der Duisburger Mordkommission mit Unterstützung von Spezialeinheiten am Dienstagmorgen zwei Männer in ihren Wohnungen in Mönchengladbach festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat gegen sie Haftbefehle wegen Strafvereitlung bezüglich gemeinschaftlichen Mordes beantragt.

Der 43-Jährige und der 45-Jährige gehören nach Erkenntnissen der Ermittler zu der Rockergruppe Hells Angels. Sie sollen gemeinsam mit einem 36-Jährigen, der aktuell in der Justizvollzugsanstalt Willich wegen einer weiteren Tat in Haft sitzt, die Leiche des damals 32-Jährigen und die Tatwaffe beseitigt haben.

Leichenteile des toten Rockers wurden in Duisburg gefunden

Nach der Ermordung von Kai M. – vermutlich in der Nacht zum 10. Januar 2014 – sollen sie dessen leblosen Körper in einem Autoanhänger von Mönchengladbach nach Duisburg und dann weiter ins Ruhrgebiet transportiert haben.

Im Februar 2014 war erst ein Arm des Opfers im Rhein und dann im April der Torso im Rheinpreußenhafen in Homberg entdeckt wurden. Die Polizei geht wegen der Strömung des Rheins davon aus, dass er auch dort versenkt worden sein muss. An der Stelle am Rhein-Herne-Kanal, wo Taucher erst im Jahr 2020 den Schädel des toten Rockers bargen, fanden sich Speisfässer mit weiteren einbetonierten Körperteilen.

An der Zerstückelung der Leiche soll auch ein 42-Jähriger beteiligt gewesen sein, der seit einer Razzia vom 2. September in Untersuchungshaft sitzt.

Ramin Y. setzte sich in den Iran ab

Den eigentlichen Mord an Kai M. soll Ramin Y. (33), zum Tatzeitpunkt Vize-Präsident des Hells Angels-Charters in Oberhausen, begangen haben. Sein Motiv soll laut Gerüchten der geplante Wechsel von Kai M. zu den verfeindeten Bandidos gewesen sein. Diese Information wollte die Polizei bislang allerdings im Rahmen der langjährigen Ermittlungen nicht bestätigen.

Ramin Y., der bei Instagram gerne vor teuren Autos und mit Luxus-Artikeln posiert, ist untergetaucht und wird mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Der 33-Jährige, zuletzt Präsident des Hells Angels-Charters in Mönchengladbach, gegen den auch wegen Drogengeschäften ermittelt wird, hat sich wohl schon vor mehreren Monaten in den Iran abgesetzt.

