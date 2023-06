An der Rheindeichstraße wollten Polizisten den Mann anhalten.

Kontrolle Mofa-Fahrer (34) flieht in Duisburg vor der Polizei

Duisburg. Ein Mofa-Fahrer hat sich im Duisburger Westen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Warum er bei einer Kontrolle die Flucht ergriff.

Mit 70 km/h auf dem Tacho ist ein Mofa-Fahrer am Montagabend in Duisburg-Homberg vor der Polizei geflohen.

Der 34-Jährige auf der Aprilia war den Einsatzkräften gegen 19.20 Uhr bei einer Geschwindigkeitsüberwachung auf der Rheindeichstraße ins Netz gegangen. Als die Beamten ihn anhalten wollten, gab der Mann Gas.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. An der Kreuzung Lauerstraße raste der 34-Jährige über eine rote Ampel. Auf einem Parkplatz an der Johannisstraße entdeckten die Verfolger das abgestellte Mofa. Zeugen führten die Einsatzkräfte dann auf die Spur des 34-Jährigen, der an der Augustastraße gestellt werden konnte.

Polizei Duisburg stellt Mofa sicher

Der Mann war sofort geständig und gab zu: Die Aprilia würde schneller fahren als erlaubt, er habe keinen Führerschein und am Vortag Betäubungsmittel konsumiert. Die Polizei stellte das Mofa sicher, auf der Wache wurde dem 34-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg