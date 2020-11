Duisburg. Die Damen-Modekette Bonita schließt ihre Filiale in Duisburg. Räumungsverkauf mit Rabatten hat begonnen. Mehr Lehrstand an der Königstraße.

Die Königstraße in Duisburg verliert ein weiteres Geschäft: Die Damen-Modekette Bonita schließt zum Jahresende ihre Filiale in der City. „Dies sei eine unvermeidliche Maßnahme im Rahmen des Sanierungsverfahrens“, teilt das auf die Generation ab 50 spezialisierte Modeunternehmen mit Sitz in Hamminkeln mit.

Im September hatte das Textilunternehmen die Insolvenz in Eigenverantwortung eröffnet. Der Sanierungsplan der angeschlagenen Firma für Damenmode sieht nun die Schließung von bis zu 200 Filialen vor. „Nachdem andere Lösungsversuche nicht zum Ziel geführt hatten“, teilt Bonita mit. Ziel des Sanierungsverfahrens sei es, die Modemarke Bonita zu erhalten und profitable Filialen fortzuführen.

Zu diesen zählt das Geschäft an der Königstraße nicht. Unübersehbar, große gelbe und pinkfarbene Schilder informieren über das nahende Ende der Filiale. „Wir schließen“, „Alles muss raus“, heißt es in Großbuchstaben auf Schildern im Schaufenster.

Im Inneren hat bereits ein Räumungsverkauf mit erheblichen Preisnachlässen begonnen. Noch bis zum Jahresende sollen Kundinnen mit Rabatten auf das gesamte Sortiment profitieren, so das Modeunternehmen. Die 1969 gegründete Marke Bonita, die zum Mutterkonzern Tom Tailor gehört, betreibt 676 Filialen mit insgesamt knapp 2800 Beschäftigten.

Königstraße in Duisburg: Kette Esprit schließt am 19. November

Für die Königstraße in Duisburg ist die Schließung von Bonita nicht der einzige Verlust der Markenvielfalt: Auch der kriselnde Modekonzern Esprit schließt seine Filiale mit 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Der Sanierungsplan sieht eine Halbierung der Kette im Kernmarkt Deutschland vor und macht auch nicht vor Duisburg halt. Der letzte Verkaufstag, so informiert ein Hinweis im Schaufenster, ist für den 19. November vorgesehen.