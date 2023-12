Der 5G-Ausbau und die Flächenabdeckung ist in Duisburg in diesem Jahr laut Bundesnetzagentur ordentlich vorangekommen.

Mobilfunknetz Mobilfunk-Ausbau: 2023 krasse Veränderung in Duisburg

Duisburg Eine neue Auswertung der Bundesnetzagentur zeigt erstmals die Mobilfunkversorgung auf Ebene der Kreise und Städte. Das ist der Stand in Duisburg.

Bei der Flächenabdeckung mit der 5G-Mobilfunk-Technologie liegt in Duisburg mittlerweile bei nahezu 100 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Bundesnetzagentur, die erstmals die Mobilfunkversorgung in Nordrhein-Westfalen auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte abbildet.

Demnach liegt die Netzabdeckung in Duisburg im 2G-, 4G- und mittlerweile auch im 5G-Bereich bei nahezu 100 Prozent. Gerade im aktuellen Mobilfunkstandard 5G hat sich die Flächenabdeckung in Duisburg innerhalb des letzten Jahres deutlich verbessert, stellt die Bundesnetzagentur fest: von 61,3 Prozent im Jahr 2022 auf 99,6 Prozent im Jahr 2023.

Flächenversorgung: Duisburg besser als der NRW-Durchschnitt

Damit schneidet Duisburg mit seinen circa 350 Standorten besser ab als der NRW-Landesdurchschnitt. Hier liegt die Flächenversorgung im 2G-Bereich bei 98,3 Prozent, im 4G-Bereich bei 98,1 Prozent und im 5G-Bereich bei 92,1 Prozent.

„Der 5G-Standard trägt dazu bei, Duisburg als Unternehmens- und Wohnstandort attraktiver zu machen. Mit seinen hohen Datenübertragungsraten und geringen Latenzzeiten bildet er die Grundlage für die Nutzung mobiler Anwendungen sowohl im privaten als auch im gewerblich-technischen Bereich. Die neuen Daten zur Flächenversorgung in Duisburg begrüße ich daher sehr“, betont Stadtdirektor und Digitalisierungsdezernent Martin Murrack.

Stadt Duisburg hat eigenen Mobilfunk-Koordinator

Zwischen Mobilfunknetzbetreibern, Funkturmgesellschaften und kommunalen Spitzenverbänden wurde in der „Task Force Mobilfunk NRW“ des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie NRW vereinbart, die noch verbliebenen Lücken in der 4G-Versorgung in Nordrhein-Westfalen bis Ende 2024 zu schließen und eine möglichst flächendeckende 5G-Versorgung bis Ende 2030 zu erreichen.

Bürgerinnen und Bürger können sich hier ebenfalls beteiligen, indem sie Versorgungsdefizite (Funklöcher) melden. Das ist hilfreich, um eine flächendeckende und qualitativ hochwertige Mobilfunkversorgung in Duisburg sicherzustellen. Entsprechende Hinweise nimmt der städtische Mobilfunk-Koordinator Tobias Nappenfeld entgegen, per E-Mail unter: mobilfunkausbau@stadt-duisburg.de.

Weitere Informationen zum Mobilfunk- und Breitband-Ausbau in Duisburg gibt es online unter www.duisburg.de/mobilfunkausbau

