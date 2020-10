Mit Unfall-Lüge: Trickbetrügerin legt Duisburgerin (85) rein

Duisburg. Viel Geld hat eine Betrügerin von einer 85-Jährigen ergaunert. Sie erzählte der Duisburgerin, dass ihr Sohn Schuld an einem tödlichen Unfall sei.

Eine Trickbetrügerin hat mehrere tausend Euro von einer Seniorin aus Duisburg ergaunert. Die Folgen der Betrüger-Masche setzten der 85-Jährigen so zu, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Gegen 10 Uhr am Montag meldete sich die Täterin telefonisch bei der Seniorin. Sie gab sich als Gerichtsmitarbeiterin aus und berichtete, dass der Sohn der Frau die Schuld an einem Unfall trage, bei dem ein Mann gestorben sei. Er säße nun in Haft und käme nur bei einer Ausgleichszahlung an die Witwe frei.

Trickbetrug in Duisburg: Geldübergabe im Dellviertel

Die 85-Jährige hob die vereinbarte Summe bei ihrer Bank am und traf sich um 14 Uhr an der Tiergartenstraße mit der Unbekannten. Die Trickdiebin nahm das Geld entgegen und verschwand anschließend.

Nach der Übergabe ging es der Seniorin dann zunehmend schlechter. Der Schock über den Unfall beschäftigte sie sehr. Schließlich rief sie den Rettungsdienst.

Polizei Duisburg sucht Zeugen der Geldübergabe

Als sie einem Sanitäter auf dem Weg ins Krankenhaus die Geschichte vom tödlichen Unfall erzählte, wurde dieser skeptisch. Gemeinsam nahmen sie Kontakt zum Sohn auf, der natürlich nicht in Haft saß. Nachdem er mit seiner Mutter gesprochen hatte, erstattete dieser Anzeige.

Die Kripo sucht nun nach der Täterin, die bei der Übergabe einen Mundschutz trug. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 32 unter 0203 280 0 entgegen.