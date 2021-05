Mit Onlinetickets: Zoo Duisburg darf ab Samstag öffnen

Zurück aus dem Corona-Schlaf: Die Zebramangusten und der Zoo Duisburg freuen sich auf die Wiedereröffnung am kommenden Samstag (8. Mai).

Duisburg. Der Krisenstab der Stadt Duisburg gibt grünes Licht für die Eröffnung des Zoos ab Samstag. Diese Corona-Regeln müssen Besucher beachten.

Ein Zoo-Besuch zum Muttertag? Zumindest in Duisburg ist das am kommenden Wochenende möglich, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte. Ein Beschluss des Krisenstabs der Stadt habe den Weg für die Öffnung ab Samstag frei gemacht, neben dem zwingenden Kauf von Onlinetickets müssen Gäste eine ganze Reihe weiterer Regeln beachten.

Der Ticketkauf im Onlineshop des Zoos unter zoo-duisburg.de/shop gilt ebenso für Kinder unter drei Jahren, Jahreskarteninhabern, Mitgliedern des Fördervereins sowie Inhabern der Ruhrtop.Card – ein Null-Euro-Ticket ist buchbar. Grund für die verpflichtende Buchung im Netz ist eine einfachere Rückverfolgbarkeit von Kontakten.

Zoo Duisburg: Alles zu Tests, Impfungen und der Maskenpflicht

Ebenso müssen Gäste einen von einer offiziellen Teststelle bestätigten negativen Corona-Schnelltest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Selbsttests reichen dagegen nicht aus. Ausgenommen sind lediglich Kinder unter sechs Jahren sowie vollständig Geimpfte und Menschen, die eine Corona-Infektion im vergangenen halben Jahr überstanden haben (jeweils mit Nachweisen). Zudem ist das Tragen einer FFP2-/KN95-Maske oder einer OP-Maske für Besucher über sechs Jahren Pflicht.

Ab Samstag öffnet der Zoo Duisburg wieder für Besucher. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

„Wir sind sehr froh, den Zoo wieder öffnen zu dürfen und freuen uns, dass wir unseren vielen Zoofreunden aus Duisburg und Umgebung wieder unvergessliche Erlebnisse und Tiermomente bieten können“, sagte Direktorin Astrid Stewin. Vorerst geschlossen bleiben die Tierhäuser und das Delfinarium, der Zoo ist zwischen 9 und 19 Uhr geöffnet.

Der Tierpark am Kaiserberg war nach einer Allgemeinverfügung der Stadt Duisburg seit dem 19. April geschlossen.

