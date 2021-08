Mit fremder EC-Karte in Duisburg bezahlt – Fahndung mit Foto

Duisburg. Zwei Männer sollen in Duisburg mit einer fremden EC-Karte bezahlt haben. Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht mit Fotos nach Tatverdächtigen.

Die Polizei Duisburg bittet bei der Fahndung nach zwei Tatverdächtigen die Öffentlichkeit um Mithilfe. So sollen die zwei gesuchten Männer am 20. Januar mit einer fremden EC-Karte in der Duisburger Innenstadt und am Hauptbahnhof bezahlt haben.

Die Bankkarte gehörte einer Frau, die sie am selben Tag gegen 16.25 Uhr in der U-Bahnstation König-Heinrich-Platz verlor. Im Hauptbahnhof konnten Videoaufnahmen gesichert werden, auf denen die Verdächtigen zu erkennen sind.

Mit fremder EC-Karte bezahlt: Polizei Duisburg veröffentlicht Bilder der Tatverdächtigen

Einer der Männer trug eine Jogginghose mit weißem Emblem auf dem linken Bein, dazu eine lange, dunkle Daunenjacke und Chucks. Er hat schwarze Haare und eine schlanke Figur. Sein Komplize hatte eine dunkelgrüne, kurze Daunenjacke an, dazu eine blaue Jeans und schwarze Schuhe. Er trug außerdem eine schwarze Kappe.

Die Polizei bittet unter 0203 2800 um Hinweise zur Identität der beiden Männer.

Bilder einer Überwachungskamera zeigen die mutmaßlichen Täter am Hauptbahnhof. Foto: Polizei Duisburg

