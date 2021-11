Mit Falschgeld bezahlt: Überwachungskamera filmt jungen Mann

Duisburg. Ein junger Mann hat in Duisburg-Marxloh gleich zweimal mit Falschgeld bezahlt. Die Polizei hat Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlich.

Die Polizei Duisburg sucht nun auch mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem jungen Mann, der bereits im vergangenen Jahr Falschgeld in Umlauf gebracht haben soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler soll der Tatverdächtige am 20. November 2020, einem Freitag, in der Zeit von 19 bis 20 Uhr gleich zweimal in einer Trinkhalle an der Wiesenstraße in Marxloh mit gefälschten Zwanzig-Euro-Scheinen bezahlt haben.

Ein 24 Jahre alter Mitarbeiter sprach den Mann noch in dem Kiosk auf die vermeintliche Fälschung an. Dieser ergriff daraufhin die Flucht.

Die Polizei Duisburg hat bei der Fahndung nach einem jungen Mann Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Foto: Polizei Duisburg

Polizei Duisburg sucht nach jungem Mann

Das Kriminalkommissariat 32 fragt im Zusammenhang mit den Fotos aus der Kameraüberwachung nun: Wer kennt diesen Mann oder kann Hinweise zu weiteren Taten geben? Informationen nimmt die Kripo unter 0203 280 0 entgegen.

Hinweise nimmt die Duisburger Kripo entgegen. Foto: Polizei Duisburg

