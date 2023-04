Mit diesen Highlights startet der Duisburger Marina-Markt

Duisburg. Die erste Ausgabe des Marina-Markts in diesem Jahr lockt Ostersonntag in den Duisburger Innenhafen. Was der Traditionsmarkt dann zu bieten hat.

Die Wettervorhersage verspricht sonniges Frühlingswetter zur ersten Ausgabe des Marina-Markts 2023 in Duisburg. Die Veranstaltung im Innenhafen findet am Ostersonntag statt – dann beginnt bereits die 21. Saison für den beliebten Markt. Mit dabei ist dieses Mal ein ehemaliger Fußballprofi und natürlich der Osterhase.

Neben vielen Händlern mit frischen Lebensmitteln werden an den Ständen Kunst und künstlerisches Handwerk angeboten, kündigt Veranstalter Duisburg Kontor an. Darüber hinaus soll es ein breites Angebot an internationalen Speisen und Getränken geben, so dass der österliche Marktbummel am Wasser bei gutem Wetter zum mediterranen Erlebnis werden kann.

Prominenter Gast am Ostersonntag ist der ehemalige MSV- und Schalke-Profi Didi Schacht, der mit seiner inzwischen berühmten Currywurst auf dem Marina-Markt stehen wird. Auf die Kinder wartet am Sonntag nicht nur ein Bungee-Trampolin und die Aktion „Kunterbunte Kunst“, sondern auch ein Osterhase, der Schokolade verteilt.

Der Marina-Markt findet zwischen April und Oktober an jedem zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 18 Uhr statt. Aktuelle Termine und Infos gibt es auf www.duisburglive.de.

