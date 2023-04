Ministerpräsident Hendrik Wüst am 1. Mai im Landschaftspark

Der DGB lädt am 1. Mai zu seiner zentralen Kundgebung in den Landschaftspark Duisburg-Nord ein. Der Demonstrationszug setzt sich am Montag um 11 Uhr am Hamborner Rathaus in Bewegung.

Duisburg. Den Tag der Arbeit feiert der DGB mit den Duisburgern im Landschaftspark Nord. Wer am 1. Mai spricht und wer auf der Bühne für Stimmung sorgt.

Zur seiner traditionellen Kundgebung lädt der DGB am kommenden Montag, 1. Mai, ab 11 Uhr in den Landschaftspark Duisburg-Nord in Meiderich ein. Gastredner ist NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Anschließend feiert der Gewerkschaftsbund mit den Duisburgern bei einem bunten Familienprogramm rund um das DGB-Dorf am Gasometer.

„Ungebrochen Solidarisch“ lautet das Motto zum Tag der Arbeit 2023 – der Demonstrationszug der Arbeitnehmer formiert sich am Montag um 11 Uhr am Hamborner Rathaus und setzt sich dann in Richtung Landschaftspark in Bewegung.

Auf der DGB-Agenda: Tariftreue und Entschuldung der Kommunen im Ruhrgebiet

Auf der Bühne am Gasometer-Platz des Landschaftsparks begrüßt Angelika Wagner, Vorsitzende des DGB-Bezirks Duisburg/Niederrhein, um 12 Uhr die Gäste. Die Gewerkschafter nutzen den Tag, um in ihren Reden auf die für sie wichtigen Themen hinzuweisen. „Eine wichtige Forderung ist für uns die Entschuldung der Kommunen unter Beteiligung von Bund und Land“, so Wagner.

Auch das Tariftreue-Gesetz bleibt auf der DGB-Agenda: „Immer weniger Betriebe sind tarifgebunden“, bedauert die Vorsitzende, „dabei hat sich der Wert von Tarifverträgen gerade in den jüngsten Krisen immer wieder gezeigt.“ Sie seien wichtig, damit sich die soziale Spaltung der Gesellschaft nicht weiter vertieft, betont Wagner.

Die Kultband FKK um Sänger Kim Merz (lins), hier beim Auftritt im Steinhof im Mai 2022, sorgt am Montag, 1. Mai, beim DGB-Fest im Landschaftspark für Stimmung. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Betriebsräte diskutieren auf der Bühne im Landschaftspark

Das wird auch die DGB-Bezirksvorsitzende NRW, Anja Weber, in ihrer Mai-Rede betonen. Sie spricht vor dem Ministerpräsidenten, dessen Beitrag für 12.30 Uhr geplant ist. Hendrik Wüst sprach in Duisburg zuletzt im IHK-Jahresempfang Ende Januar, Anfang März war er zu Gast bei Thyssenkrupp anlässlich der Auftragsvergabe für die erste DRI-Anlage, die bis 2026 gebaut werden soll.

Zu einer Gesprächsrunde bittet Moderator Tom Hegermann anschließend die ehrenamtliche Verdi-Bezirksvorsitzende Mona Henkel (Stadt Duisburg) sowie die Betriebsratsvorsitzenden der HKM, Marco Gasse, und DB Cargo, Kay Gottschall, auf die Bühne. Die Rednerliste schließt danach Ömer Kara für die DGB-Jugend. Sie baut auf eigenen Wunsch in diesem Jahr kein eigenes Jugenddorf auf, sondern ist mit ihren Angeboten ins DGB-Dorf integriert.

Pohlmann und die Kultband FKK um Kim Merz sorgen für Stimmung

Ab 13 Uhr gehört den Musikern die Bühne. Den Auftakt machen Pohlmann & Band. Mancher wird den Singer-Songwriter noch von seinem Hit „Wenn jetzt Sommer wär’“ erinnern. Am Montag präsentiert er in Duisburg das Programm seiner „falschgoldrichtig-Tour“ mit ehrlichen Songs und charmanten Kompositionen für die Gitarre.

Kultstatus hat im Ruhrgebiet die Coverband FKK, die ab 15.30 Uhr für Stimmung sorgt. Frontmann Kim Merz war Leadsänger der Gruppe WALLENSTEIN, die Anfang der 80er einen großen Hit mit „Charline“ landete. Er ist außerdem Co-Autor vieler Hits wie „Wahnsinn“ und „Gnadenlos“ von Wolfgang Petry. Merz ist auch der Interpret der „MSV-Hymne“ „Wir sind Zebras Weiß Blau“, die seit Jahren bei jedem Heimspiel für Gänsehaut bei den MSV-Fans sorgt.

