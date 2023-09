Minigolf-Highlight in Duisburg: Spiel durch Filmsets startet

Die Minigolf-Anlage in Duisburg-Kaßlerfeld bietet Abwechslung: Es gibt Schwarzlicht-Bahnen, die an Zauberwelten wie Harry Potter erinnern, und welche, die sich mit den Requisiten an Hollywood-Filmen bedienen.

Duisburg. Eine neue Minigolf-Anlage hat in Duisburg eröffnet: Gespielt wird dabei durch bekannte Filmsets. Was die Besucher erwartet und was es kostet.

In Duisburg hat eine neue Minigolf-Anlage eröffnet: Seit Freitag können die Bahnen bei Glowzone an der Ruhrorter Straße 100 bespielt werden. Mit Schläger und Ball wird dabei durch Kulissen gespielt, die an bekannte Szenen aus Filmen und Serien erinnern sollen. So wird in Kaßlerfeld zum Beispiel das ikonische Wohnzimmer der Simpsons zum Spielzimmer: Der Ball wird um die Couch gespielt, in der im Vorspann der Serie immer Homer, Marge, Lisa und Bart sitzen.

Hollywood-Adventure-Minigolf nennt der Betreiber das Spielerlebnis, das laut Geschäftsführer Patrick Wrobel nun erstmals in Deutschland erlebbar ist. Neben den Simpsons sollen Räume etwa an die Erfolgsserie „Game of Thrones“ oder den Blockbuster „Titanic“ erinnern.

In der Glowzone in Duisburg wird auch die Couch aus den Simpsons zum Hindernis. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Neue Minigolf-Anlage in Duisburg: Es gibt auch Bahnen mit Schwarzlicht

Zusätzlich zu den zehn Bahnen der Hollywood-Variante gibt es auch das bekannte Schwarzlicht-Minigolf. So ist etwa eine Zauberwelt entstanden, die an Harry Potter erinnert. Es geht für die Spielerinnen und Spieler aber auch ins Weltall sowie ins Zeitalter der Dinos. Ungewöhnlich sind die Routen: So muss in einem Zimmer mit dem Ball etwa ein zwei Meter hoher Looping überwunden werden. Insgesamt sind 19 Bahnen entstanden.

Hollywood-Adventure-Minigolf in Duisburg: Die Preise

Für Erwachsene kostet ein Spiel 14,90 Euro, Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen 12,90 Euro – von freitags bis sonntags sind es zwei Euro mehr pro Person. Wer nur die zehn Schwarzlicht-Minigolf-Bahnen spielen möchte, zahlt etwa die Hälfte: Erwachsene 7,90 Euro, Kinder 6,90 Euro. Das Angebot gilt nur von montags bis donnerstags. Verschiedene Zeitfenster können auf der Internetseite reserviert werden (glowzone.de).

Generell ist Schwarzlicht-Minigolf ab 5 Jahren möglich. Eine vorherige Minigolf-Erfahrung wird nicht benötigt. Beim Abschlag wird die 3D-Brille abgesetzt. Wer den Schwierigkeitsgrad erhöhen möchte, kann auch mit Brille spielen.

Familie Hayna war am Wochenende auf der Titanic. Die Minigolfanlage in Kaßlerfeld setzt auf Szenen aus Hollywood-Filmen. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

