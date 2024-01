Millionen-Villa mit Schwimmbad und Kino sucht neue Besitzer

Duisburg-Duissern Eine Villa mit Whirlpool und Sauna am Kaiserberg steht zum Verkauf. Der Preis ist mittlerweile um 450.000 Euro gesunken. Was sie noch kostet.

Schwimmbad, Heimkino und Dampfbad – wer den besonderen Komfort sucht, könnte am Kaiserberg in Duisburg-Duissern fündig werden. Aktuell steht hier eine „außergewöhnlich schöne“ Luxusvilla der Extraklasse zum Verkauf.

Natürlich hat die Pracht ihren Preis: Das Gebäude, das im Jahr 1923 erbaut und von den Eigentümern laut Anzeige auf den bekannten Immobilienportalen „unter Verwendung hochwertigster Technik und Materialien auf die heutige Zeit übertragen“ wurde, soll „nur noch“ rund 1,5 Millionen Euro kosten. Ursprünglich war das Anwesen für 1,95 Millionen Euro inseriert. Dafür gibt es rund 550 Quadratmeter Wohnfläche, elf Zimmer und ein 1500 Quadratmeter großes Grundstück.

Villa am Duisburger Kaiserberg: Elf Zimmer und großer Garten

Im Haus befindet sich nicht einfach nur ein Pool, sondern ein kompletter Wellnessbereich mit Whirlpool und Sauna sowie einem Dampfbad. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Das Herz des Anwesens ist „das Erdgeschoss mit allen Repräsentationsflächen und Wohnräumen, Wintergarten, Terrassen und Zugang zum architektonisch aufwendig angelegten Garten“, heißt es im Exposé.

Zum Gartenbereich gehört neben alten Bäumen auch eine eigens angelegte Teichanlage. So blicken Bewohner und Besucher aufs Wasser, während sie im Erkerzimmer relaxen können. Der Raum ist mit einer schicken Glasfront versehen. So zeigen es die Bilder des Anwesens, die im Internet unter der Überschrift „Residieren am Kaiserberg“ veröffentlicht wurden.

Kompletter Wellnessbereich mit Whirlpool, Sauna und Dampfbad

Auch der Swimmingpool der Villa ist auf den Fotos zu sehen. Im Haus befindet sich allerdings nicht einfach nur ein Pool, sondern ein kompletter Wellnessbereich mit Whirlpool und Sauna sowie einem Dampfbad. Der gesamte Bereich genüge „den höchsten Ansprüchen“ und verfüge über einen ebenerdigen Zugang zum Garten, heißt es in dem Angebot.

Zur Ausstattung des Hauses gehören außerdem „ein herrschaftliches, offenes Treppenhaus mit wunderschöner Holztreppe“ sowie Marmor- und Parkettböden, ein offener Kamin, Heimkino, Gartenküche, Alarmanlage sowie zwei Garagen. „Komfort und Ausstattung lassen keine Wünsche offen“, versprechen die Makler aus Düsseldorf, die mit dem Verkauf der Immobilie beauftragt wurden.

Weitere Luxus-Villa befindet sich in unmittelbarer Nähe

Übrigens: In unmittelbarer Nähe der Villa befindet sich eine weitere Luxusimmobilie, die auch neue Besitzer gesucht hatte. Für einen nicht näher benannten Preis war sie vor drei Jahren verkauft worden, nachdem sie mehrere Monate lang für 2,25 Millionen Euro im Internet angeboten worden war.

Der Vorbesitzer war in dem Exposé als eine „international bekannte Duisburger Unternehmerpersönlichkeit“ beschrieben worden. Tatsächlich war das Anwesen am Kaiserberg in Duissern der Öffentlichkeit als Besitz des 2018 verstorbenen Ex-Brauerei-Chefs Leo König bekannt, der von 1967 bis 1991 Chef der König-Brauerei in Beeck war.

Blick in die denkmalgeschützte Direktoren-Villa in der Altstadt, die ebenfalls verkauft werden soll. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

>> Duisburg-Mitte: Zwei besondere Villen und ein Mini-Einfamilienhaus

In Duisburg-Mitte stehen aktuell noch zwei weitere besondere Villen zum Verkauf: Zum einen (immer noch) das Pförtnerhaus von Haus Hartenfels in Neudorf für knapp zwei Millionen Euro. Und zum anderen eine denkmalgeschützte Direktorenvilla in der Stadtmitte für knapp eine Million Euro.

Das aktuell wahrscheinlich günstigste „Einfamilienhaus“ im Bezirk Mitte ist zurzeit ein Objekt auf der Grabenstaße, das 140.000 Euro kosten soll.

