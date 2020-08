Das Logistikunternehmen Greiwing, das auf Logport in Duisburg-Friemersheim auch ein Gefahrstofflager betreibt, investiert 13 Millionen Euro in ein neues Logistikcenter.

Logistik Millionen-Investition: Neue Arbeitsplätze in Logistikzentrum

Duisburg. Das Logistikunternehmen Greiwing erweitert seinen Standort auf Logport I in Duisburg. Für 13 Millionen Euro entsteht ein neues Logistikcenter.

Die Greiwing logistics for you GmbH erweitert erneut ihren Standort auf Logport I in Duisburg-Friemersheim.

Bei der aktuellen Maßnahme entsteht auf einer Fläche von 11.800 Quadratmetern auf dem Areal an der Hamburger Straße ein 5000 Quadratmeter großes Logistikcenter mit 12.300 zusätzlichen Palettenstellplätzen in Verschieberegalen und 15 Hochsilos für die Lagerung sowie Abfüllung von rieselfähigen Gütern, teilt das Unternehmen mit.

Logistik-Standort in Duisburg: Neubau kostet 13 Millionen Euro

Damit verfügt Greiwing an dem Standort künftig über mehr als 80.000 Palettenstellplätze und 27 Silos. Der Neubau kostet rund 13 Millionen Euro und soll im Mai 2021 fertiggestellt werden. Am vergangenen Freitag fand der Spatenstich statt.

In dem neuen Logistikcenter wird Greiwing nach eigenen Angaben verschiedenste rieselfähige Güter der Chemischen und Kunststoffindustrie bis zur Wassergefährdungsklasse 1 lagern, bearbeiten und umschlagen. Die Be- und Entladung erfolge über vier Rampen.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

In einer Mitteilung teilte das Unternehmen Greiwing mit: „Mit der Erweiterung untermauern wir unsere Wachstumsambitionen.“ Dies zeigt sich auch am geplanten Ausbau der personellen Ressourcen: 20 neue Arbeitsplätze werden am Greiwing-Standort im Logport entstehen. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen dort dann künftig 154 Mitarbeiter.