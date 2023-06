Mietwagen-Fahrer flüchtet vor Polizei: Unfall und Widerstand

Duisburg. Verfolgungsjagd in Meiderich: Der Fahrer eines Mietwagens ist vor der Polizei geflüchtet. Vergebens. Warum er und zwei Insassen abhauen wollten.

Ein 27-jähriger Mann ist am Dienstag mit einem Mietwagen vor der Polizei geflüchtet, als diese ihn in Meiderich kontrollieren wollte. Der Fluchtversuch endete mit einem Unfall, mit Gewalt und Anzeigen.

Die Polizei wollte den VW, in dem neben dem Fahrer noch zwei Männer saßen, um etwa 16.15 Uhr auf der Herwarthstraße anhalten. Der 27-Jährige aber gab Gas. Bei seinem Fahrmanöver kollidierte der VW mit einem abgestellten Zivilwagen und einem Ampelmast. Der Fluchtfahrer setzte seinen Weg in Richtung Hamborner Straße fort. In der Nähe eines Firmengeländes hielt der VW an, die drei Männer rannten davon.

Die Polizisten liefen hinterher und konnten die Flüchtigen erwischen, berichtete am Mittwoch das Präsidium. Ein 28 Jahre alter Beifahrer leistete zunächst Widerstand, konnte jedoch festgehalten werden.

Der Fahrer gab laut Polizeibericht ohne Umschweife zu, dass er keine Fahrerlaubnis besitze. Die anderen beiden seien nach seiner Darstellung nur aus Angst geflüchtet. Die Polizisten stellten den Pkw sicher und schrieben Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen des Unfalls und wegen des Widerstands.

