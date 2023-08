Polizei durchsucht Häuser im Rotlichtviertel – der Grund

Auch Polizisten der Duisburger Einsatzhundertschaft (Archivbild) sind am Einsatz in der Altstadt und in Hochfeld beteiligt.

Duisburg. Aktuell läuft ein großer Polizeieinsatz in Duisburg-Hochfeld und der Altstadt. Mehrere Häuser und ein Büro werden durchsucht. Das ist der Grund.

Großer Polizeieinsatz am Dienstagmorgen in der Altstadt und in Hochfeld: Ermittler der Duisburger Kripo durchsuchen dort seit 9 Uhr fünf Objekte. Dabei handelt es sich um drei Mehrfamilienhäuser und ein Büro an der Charlottenstraße sowie eine Wohnung an der Blücherstraße. Einem 47-jährigen Duisburger wird vorgeworfen, mit gefälschten Mietverträgen Bürgerinnen und Bürger betrogen zu haben.

An dem Einsatz im Duisburger Rotlichtviertel unter Führung der Staatsanwaltschaft Duisburg sind neben den Beamten der Kriminalpolizei auch Polizisten der Einsatzhundertschaft beteiligt. Weitere Infos folgen.

