Miese Maschen: Trickdiebe im Duisburger Süden erfolgreich

Duisburg. Mit einem Schockanruf in Serm und als falscher Handwerker in Wanheim-Angerhausen konnten Trickdiebe Beute machen. So gingen die Betrüger vor.

Zweimal waren Trickdiebe am Dienstagnachmittag im Duisburger Süden mit ihren Maschen erfolgreich. Wie die Polizei am Tag darauf berichtete, konnten ein falscher Handwerker und ein falscher Polizist mit Komplizin Bargeld beziehungsweise Schmuck erbeuten.

Im ersten Fall gab sich ein Mann bei einer Frau aus Serm am Telefon als Polizeibeamter aus. Der Schock-Anrufer „von der Kripo“ behauptete, der Sohn der 68-Jährigen hätte einen tragischen Verkehrsunfall verursacht und müsste nun ins Gefängnis – es sei denn, die Seniorin zahle eine Kaution. Da sie kein Bargeld hatte, suchte die Frau Schmuck zusammen und übergab diesen: Gegen 14.45 Uhr nahm eine Frau die Plastiktüte, gefüllt mit Ringen, Armbändern, Ketten und einer Münze auf der Dorfstraße entgegen.

Die Täterin wird auf etwa 40 Jahre und eine Größe von 1,65 bis 1,70 Meter geschätzt. Die Unbekannte trug eine Brille, eine blaue Hose sowie eine Bluse mit blauen Elementen. Ihre Haare hatte sie zu einem Zopf zusammengebunden.

Düsseldorfer Straße: Falscher Handwerker durchwühlte Wohnzimmerschrank

Rund zwei Stunden später gab sich in Wanheim-Angerhausen auf der Düsseldorfer Landstraße, unweit der Gasteiner Straße, ein Mann als Handwerker aus. Er gaukelte einer 84-Jährigen an der Wohnungstür vor, dass er Reparaturarbeiten beim Nachbarn verrichten würde und sie das Wasser in ihrem Badezimmer drei Minuten lang laufen lassen müsste. Während die Seniorin seiner Anweisung folgte, durchwühlte der Unbekannte ihren Wohnzimmerschrank.

Als er verschwunden war, bemerkte die Frau, dass das Bargeld aus ihrem Portemonnaie fehlte. Sie beschreibt den Trickdieb so: 20 bis 25 Jahre alt, dünne Statur, dunkle Haare, helle Haut, schwarze Kleidung, schwarze Kappe.

Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Trickdieben machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

