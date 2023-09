Messer-Angriffe in Duisburg: Mord-Anklage gegen Syrer

Karlsruhe/Duisburg. Die Bundesanwaltschaft hat nach den mutmaßlich islamistisch motivierten Messer-Attacken in Duisburg Anklage wegen Mordes gegen Maan D. erhoben.

Fünf Monate nach einer tödlichen und mutmaßlich islamistisch motivierten Messerattacke in Duisburg hat die Bundesanwaltschaft Anklage wegen Mordes erhoben. Wie die Behörde am Donnerstag in Karlsruhe mitgeteilt hat, soll sich der mutmaßliche Täter aus Syrien zudem wegen versuchten Mordes in drei Fällen und wegen gefährlicher und schwerer Körperverletzung vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf verantworten.

Dem Mann wird vorgeworfen, in den frühen Stunden des 9. April dieses Jahres in der Duisburger Altstadt einen ihm zufällig begegnenden Mann erstochen zu haben.

Am 18. April soll er zudem in das John-Reed-Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt gegangen sein, um dort möglichst viele aus seiner Sicht „Ungläubige“ zu töten. Vier Menschen wurden teils lebensbedrohlich verletzt.

Die Bundesanwaltschaft wirft Maan D. in der Anklageschrift vor, Anhänger der radikal-islamistischen Ideologie der terroristischen Vereinigung „Islamischer Staat“ zu sein. „Aus dieser Einstellung heraus fasste er den Entschluss, einen Beitrag zum weltweiten Jihad durch die Tötung vermeintlich ,Ungläubiger‘ in Deutschland zu leisten.“

Darum habe er in den frühen Morgenstunden des 9. April in der Duisburger Altstadt „einem ihm zufällig begegnenden Mann mit einem Messer mindestens 28 Mal in den Bauch-, Kopf- und Nackenbereich“ gestochen. Sein Opfer verstarb am selben Tag an den Folgen der erlittenen Verletzungen.

Am Nachmittag des 18. April habe Maan D. das John-Reed-Fitnessstudio betreten, „um dort möglichst viele aus seiner Sicht ,Ungläubige‘ zu töten“, so die Bundesanwaltschaft. Im Umkleide- und Duschbereich stach er mit einem Messer nacheinander drei männlichen Studiobesuchern zum Teil mehrfach in den Oberkörper und verletzte sie lebensbedrohlich. Im Anschluss daran fügte er einem Ersthelfer zwei Stichverletzungen in den Oberschenkel zu.

Der Angeschuldigte befindet sich seit dem 24. April 2023 in Untersuchungshaft, zunächst auf Grund eines Haftbefehls des Duisburger Amtsgerichts, der am 24. Mai 2023 durch einen Haftbefehl des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs ersetzt wurde. Die Bundesanwaltschaft hatte die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falles am 28. April 2023 übernommen.

Messerattacke im John Reed und in der Duisburger Altstadt - Artikel zum Thema:

Chronik der blutigen Gewalttaten von Maan D. in Duisburg

9.4. Mann (35) wird mit Messerstichen getötet. Leichenfund in Altstadt. Täter entkommt unerkannt.

18.4. Vier Männer (21/24/24/32) werden im Fitnesscenter John Reed (Altstadt) mit Hieb-/Stichwaffe(n) attackiert. Täter verletzt drei Opfer lebensgefährlich, flüchtet unerkannt.

19.4. Zwei Männer (24/24) außer Lebensgefahr.

21.4. Öffentlichkeitsfahndung startet.

23.4. SEK nimmt Syrer (26) in Wohnung in Tatortnähe fest.

25.4. Zustand eines Opfers (21) weiter kritisch.

25.4. Hinweise auf islamistisch motivierte Tat: Zentralstelle Terrorismusverfolgung übernimmt

26.4. Bestätigung nach DNA-Abgleich: Beschuldigter soll beide Taten (9. und 18.4.) begangen haben

28.4. Generalbundesanwalt übernimmt Ermittlungen

