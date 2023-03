Merkur Spielbank: Casino Duisburg wird jetzt bestreikt

Duisburg. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Casino Duisburg zum Streik aufgerufen. Sie spricht von Auswirkungen auf das laufende Geschäft.

Die Gewerkschaft Verdi hat auch die Beschäftigten in der Merkur Spielbank in Duisburg zum Streik aufgerufen. Sie sollen am Freitag und Samstag ihre Arbeit niederlegen. Eine Kundgebung ist zudem für Freitag, 16 Uhr, auf dem Averdunkplatz geplant. Auswirkungen auf das laufende Geschäft seien zu erwarten, heißt es in einer Verdi-Mitteilung.

Wie groß diese Auswirkungen sein werden, war am Freitagmorgen noch nicht klar.

Merkur Spielbank in Duisburg wird bestreikt: Das fordert Verdi

Verdi fordert für die 210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Casinos unter anderem eine Lohnerhöhung von 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro (12 Monate Laufzeit). „Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Inflation ist für unsere Kolleginnen und Kollegen deutlich spürbar. Das Casino schreibt positive Zahlen. Die Beschäftigten haben einen fairen Anteil am Erfolg verdient“, betont die Verdi-Verhandlungsführerin Deniz Kuyubasi.

Nach bisherigen Berichten haben die Verhandler das Angebot der Geschäftsführung von 225 Euro mehr und eine auf 24 Monate bis Ende 2024 gestreckte Inflationsausgleichsprämie von monatlich 125 Euro (Teilzeitkräfte anteilig) als unzureichend abgelehnt.

