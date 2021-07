Mercedes kracht nach Unfall in Marxloh in Schaufenster

In diesem Schaufenster landete ein Mercedes in Duisburg-Marxloh. Schaufenster

Duisburg. Ein Mercedes ist nach einem Zusammenstoß in Marxloh in einem Schaufenster gelandet. Der Fahrer war zu schnell und ohne Führerschein unterwegs.

Ein Mercedes ist in der Nacht zu Montag bei einem Unfall in Duisburg-Marxloh in einer Schaufensterscheibe gelandet.

Nach Polizeiinformationen missachtete der 31 Jahre alte Fahrer um 1.35 Uhr auf der Kreuzung Ottostraße/Weseler Straße die Vorfahrt eines 23-Jährigen im VW Golf. Die beiden Autos prallten zusammen. Der Mercedes, der laut Zeugenaussagen zu schnell unterwegs war, wurde dadurch zunächst gegen ein Verkehrsschild geschleudert und krachte dann in das Schaufenster.

Unfall in Marxloh: Mercedesfahrer flüchtet von Unfallort

Der Golffahrer zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Umherfliegende Fahrzeugteile beschädigten einen weiteren Wagen.

Der Mercedes nach dem Unfall in Duisburg-Marxloh. Foto: Polizei Duisburg

Der 31-Jährige und seine Beifahrerin überstanden den spektakulären Unfall offenbar ohne größere Verletzungen. Denn: Sie flüchteten zu Fuß vom Unfallort. Die Polizei konnte sie jedoch ausfindig machen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mercedesfahrer keinen Führerschein besitzt.

